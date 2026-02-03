Hai chị em tử vong sau va chạm với xe máy cày

TP HuếSau cú tông trực diện với xe máy cày chở tràm, hai chị em Lê Thị Phương Uyên và Lê Thị Kim Chi tử vong, ngày 2/2.

Khoảng 17h20, chị Nguyễn Thị Nhật Lệ, 27 tuổi, trú tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái điều khiển xe máy chở hai con Lê Thị Phương Uyên 10 tuổi và Lê Thị Phương Chi 7 tuổi trên tỉnh lộ 17B.

Xe máy cày va chạm với mẹ con chị Lê. Ảnh: Vạn An

Khi đến xã Phong Thái, xe máy tông vào xe máy cày chở keo tràm do anh Lê Văn Sinh 30 tuổi, trú tại tổ dân phố Phường Hóp, phường Phong Thái cầm lái. Ba mẹ con chị Uyên ngã ra đường, được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Do chấn thương quá nặng, cháu Uyên và Chi không qua khỏi.

Đoạn đường xảy ra tai nạn có hai làn xe, có đèn chiếu sáng song không rõ. Công an đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Võ Thạnh