Hai chị em sống bên thi thể mẹ suốt 19 ngày

IndonesiaNghe lời mẹ dặn "không làm phiền hàng xóm", hai cô gái 19 và 23 tuổi đã sống cùng thi thể bà suốt 19 ngày trong nhà khóa kín.

Sự việc được phát hiện hôm 1/11 tại làng Bebengan, huyện Boja, tỉnh Kendal, khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi và ruồi bám quanh cửa sổ. "Cửa nhà bị chặn bằng ghế. Khi chúng tôi phá cửa vào, thi thể người mẹ đã phân hủy, hai cô con gái gần như kiệt sức", ông Wastoni, trưởng làng Bebengan, cho biết.

Hai chị em, Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi) và Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi), được đưa đến Bệnh viện Muhammadiyah Boja cấp cứu. Bác sĩ Arfa Bima F. cho biết cả hai bị mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn tỉnh táo. "Lượng đường trong máu bình thường, nhưng tâm lý họ bất ổn, câu trả lời hay thay đổi, cần được kiểm tra tâm thần", bác sĩ Arfa nói.

Putri Setya Gita Pratiwi đang được điều trị tại Bệnh viện Muhammadiyah Boja ở Kendal. Ảnh: Kompas

Tại bệnh viện, Putri giải thích rằng mẹ cô qua đời vào ngày 13/10 sau 9 ngày phát bệnh. "Chúng tôi giữ lời mẹ dặn 'không làm phiền hàng xóm', nên không nói với ai", Putri nói.

Suốt 19 ngày, hai chị em khóa chặt cửa, không ra ngoài và chỉ uống nước giếng để cầm cự.

Trưởng làng Wastoni cho biết gia đình này chuyển từ thành phố Semarang đến Boja năm 2019, sau khi người cha qua đời. Họ sống khá khép kín, nguồn thu nhập chính là khoản trợ cấp thôi việc của người cha.

Chính quyền huyện Kendal đã chỉ đạo Sở Dịch vụ Xã hội hỗ trợ chi phí y tế thông qua bảo hiểm. Hai chị em sẽ được sắp xếp đào tạo nghề và cung cấp chỗ ở tạm tại một trung tâm bảo trợ xã hội.

Sau khi hai cô gái được đưa đi cấp cứu, người dân và chính quyền đã hỗ trợ chôn cất thi thể người mẹ.

Nhật Minh (Theo Kompas, Tribunnews)