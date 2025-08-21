Hai chị em bỏng nặng nghi do bố phóng hỏa

TP HCMBé gái 13 tuổi và em trai 5 tuổi bỏng nặng khắp người, nguy hiểm tính mạng, nghi do bố châm xăng phóng hỏa lúc đang ngủ trong phòng trọ cùng mẹ.

Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bé trai bị bỏng sâu độ 2-3 trên 70-75% diện tích cơ thể, trải rộng từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục đến tứ chi, đồng thời có bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Sau 5 ngày điều trị, hiện bé vẫn trong tình trạng sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bé gái cũng bỏng khoảng 50% cơ thể, sưng nề nặng, lộ kết mạc mắt và có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương. Dù còn tỉnh táo và trả lời được, bé đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, trong đường thở phát hiện có bụi than, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ đang dùng nhiều phương pháp điều trị để giành lại sự sống cho hai bé, song tiên lượng hành trình hồi phục sẽ là một chặng đường đầy thử thách, bởi mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp.

Bệnh viện cho hay vào sáng 17/8, người bố - đã ly hôn và không sống chung với vợ con - được cho là đã tưới xăng lên hai chị em, người mẹ cùng phòng ngủ tầng một của căn nhà trọ ở Đức Hòa, Tây Ninh rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm căn phòng, khiến cả gia đình chịu thương tích nặng nề. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Lê Phương