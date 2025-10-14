Hại chết bạn tình đồng tính khi dùng chăn bịt miệng không cho la hét

Hà NộiĐỗ Hoàng Nhật rủ bạn tình chơi ma túy trước và sau khi quan hệ tình dục, khi thấy la hét co giật vì sốc thuốc đã lấy chăn bịt miệng 30 phút, dẫn đến tử vong.

Hành vi của Đỗ Hoàng Nhật, 39 tuổi, được nêu trong cáo trạng VKSND Hà Nội vừa hoàn tất, truy tố về tội Giết người và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Duyên, 48 tuổi, trú Bắc Ninh, bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Nhật và anh Huỳnh, 24 tuổi, là người đồng tính, quen nhau qua ứng dụng kết bạn Heesay từ ngày 3/3. Họ hẹn gặp nhau tại chỗ của Nhật ở phường Ba Đình vào tối hai hôm sau. Trước buổi hẹn hò, Nhật liên hệ Duyên hỏi mua ma túy đá và 3 viên ma túy tổng hợp với giá 2,5 triệu đồng.

Khoảng 23h ngày 5/3, Nhật đón Huỳnh từ chỗ làm ở phường Long Biên, đưa về nhà mình. Tại đây, hai người cùng chơi ma túy, quan hệ tình dục. Đến 3h sáng hôm sau, anh Huỳnh sử dụng tiếp một viên ma túy tổng hợp nhưng chừng 15 phút sau thì co giật, la hét, lăn từ trên giường xuống sàn nhà.

Nhật hoảng sợ nên ngồi đè lên bạn tình, khống chế, lấy chăn bịt miệng để anh này không gây ồn. Khoảng 30 phút sau, Huỳnh không còn giãy dụa và la hét. Nghĩ rằng bạn tình đã ngủ, Nhật cũng ngủ đến khoảng 8h sáng hôm sau.

Khi đó, Nhật thấy anh Huỳnh mắt mở, nhịp thở yếu nên ép tim lồng ngực, thổi ngạt không có kết quả. Nhật gọi xe cấp cứu nhưng anh này đã tử vong trên đường. Nguyên nhân được cơ quan giám định kết luận là ngạt cơ học trên nạn nhân sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, bố của Nhật đã bồi thường gia đình nạn nhân 230 triệu đồng.

Hải Thư