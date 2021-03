Hai chàng trai giàu có khiến tôi khó lựa chọn

Tôi 24 tuổi, làm ngành quảng cáo tại Hà Nội, lương đủ trang trải tiền thuê nhà và mua sắm linh tinh. Trước hai người đàn ông này, tôi cần sự tư vấn.

Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, ba mẹ ly dị. Sau cú đổ vỡ, tôi sang chấn tâm lý nhẹ, tự ti về bản thân, thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Tôi bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực, sự cục cằn của bố hậu ly dị và tính cách tin người của mẹ từ nhỏ. Mối tình sinh viên kéo dài 5 năm kết thúc, cùng với một vài mối sau đó không đi đến đâu, tôi không còn chút mặn nồng gì với chuyện yêu đương. Vậy mà trong lúc nỗ lực cho sự nghiệp nhất, vô lo vô nghĩ thì ông trời lại mang đến cho mình hai người đàn ông quá sức mong đợi. Tôi đều mới gặp họ và đi chơi 1-2 lần. Tôi đang trong quá trình dò xét xem họ thật lòng với mình không để tiến tới chọn một người và nghiêm túc tìm hiểu chính thức.

Người đàn ông thứ nhất 30 tuổi, làm chuyên viên cấp cao ở tập đoàn lớn. Mức lương cao do anh tự kiếm ra, sở hữu nhà đất và có các khoản đầu tư khác. Điểm cộng của anh là tự do tài chính, đi chơi không phải nghĩ về chuyện tiền nong, có học thức rất cao và ham mê công việc. Điểm trừ là anh không quan tâm đến việc nhà và ăn uống, tính khô khan, không giỏi thể hiện tình cảm. Gia đình, họ hàng anh đều là người có bằng cấp, học vị cao.

Tôi học được rất nhiều kiến thức từ anh. Khi gặp nhau, anh chủ yếu nói về bản thân và việc kinh doanh. Tôi cũng cố gắng hiểu nhưng ko hiểu nổi. Tính chất công việc khiến anh giàu nhưng khô khan, chuyện chỉ có đúng hoặc sai. Anh thường nói những chuyện to tát, vĩ đại, bù lại cách hành động rất quyết đoán và đáng tin cậy. Tôi chỉ lo lắng công việc sẽ trở ngại cho việc vun đắp, duy trì tình cảm. Đâu ai muốn lấy một người chỉ cắm mặt vào máy tính cả ngày một cách lạnh lùng.

Người đàn ông thứ hai bằng tuổi tôi, làm nhân viên cho một tập đoàn lớn. Điểm cộng của bạn này là có nền tảng ổn: du học, gia đình làm kinh doanh, sở hữu chung cư riêng, 2-3 cuốn sổ tiết kiệm, bố mẹ bao bọc hết mức... Qua tiếp xúc, tôi thấy tính cách anh rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ và quan tâm tôi, điều đó khiến tôi cảm giác được chữa lành. Về điểm trừ, bạn ấy là "công tử bột" nên chưa biết mình muốn gì, thích gì. Tôi thấy bạn có thiên hướng làm việc theo cảm tính, là người tình cảm và hay động viên tôi. Do đồng trang lứa nên các sở thích, tính cách, các chủ đề nói chuyện phù hợp, tôi thích bạn ở chỗ bạn đem đến cảm giác chữa lành và đỡ tủi thân cho tôi. Do chưa thực sự lớn nên bạn vẫn chưa hành động, cư xử tinh tế, ga lăng. Ngoài ra, do gia đình chăm sóc, bạn có xu hướng phụ thuộc, nghe lời mẹ và chị gái. Đi cùng bạn là xác định một hành trình cả hai cùng nhau trưởng thành, học tập.

Nhìn chung cưới ai, lấy ai đều giàu nhưng mà chọn giàu và tính khô khan hay giàu và tình cảm? Mong các anh chị tư vấn giúp.

Quyên

