Hai cha con tử vong khi tường hàng xóm đổ sập

Đăk LăkSau mưa lớn, bức tường chắn đất dài khoảng 20 m bất ngờ đổ sập, đè trúng căn nhà bên cạnh khiến hai cha con tử vong, ba người bị thương, trưa 25/10.

Khoảng 10h45, bức tường bêtông cao hơn 2 m, dày 50 cm của một hộ dân ở buôn Mang Ta, xã Yang Mao (huyện Krông Bông cũ), bất ngờ sập đổ, đè lên căn nhà cấp bốn của ông Y Ôi Ksơr (42 tuổi).

Hiện trường căn nhà bị đổ sập khiến hai cha con tử vong. Ảnh: Ngọc Oanh

Vụ việc khiến ông Ksơr và con gái H Hồng Niê (11 tuổi) bị vùi lấp, tử vong. Ba người khác trong gia đình kịp chạy thoát, song bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ phải đào bới hơn hai tiếng mới đưa được thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, khu vực xã Yang Mao ghi nhận mưa lớn gần 100 mm trong 24 giờ qua. Căn nhà xảy ra sự cố đang thi công phần móng, lượng đất thấm nước tạo áp lực lớn lên tường chắn, khiến công trình đổ sập sang nhà hàng xóm.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết địa phương đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân; công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Hóa