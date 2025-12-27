Hai cha con thả chó dữ cắn hàng xóm bị tạm giữ

Hà NộiTrần Quốc Lương cùng bố bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi thả chó vào đám đông đang xô xát để cắn trọng thương "đối thủ".

Ngày 27/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết việc tạm giữ nhằm xác minh hành vi gây rối trật tự công cộng của Trần Quốc Lương, 37 tuổi và bố đẻ là ông Trần Nhật Hòa, 66 tuổi.

Trần Quốc Lương (trái) và bố đẻ là Trần Nhật Hòa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, chiều 25/12, Lương và người đàn ông 39 tuổi ở cùng xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, xảy ra mâu thuẫn, cãi cự nhau. Sau đó ông Hòa ngăn, đuổi con trai vào nhà.

Đến 16h cùng ngày, Lương mở cổng thả chó nhà mình ra ngoài đường thì gặp vợ chồng người hàng xóm này nên hai bên lại tiếp tục to tiếng. Ông Hòa thấy vậy dùng tay đánh liên tiếp vào mặt "đối thủ" của con trai.

Cùng lúc, Lương đẩy chó ra chỗ bố đang xô xát để cắn vài người, trong đó có vợ chồng người mâu thuẫn với mình.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Cắt từ video

Hậu quả, người đàn ông 39 tuổi bị thương tích nhiều chỗ trên người. Nhiều người chứng kiến can ngăn nhưng con chó không chịu dừng lại. Sự việc bị đẩy lên cao trào gây mất trật tự khu xóm.

Một người dân chứng kiến sự việc cho hay, con chó giống Pitbull, nặng hơn 30 kg. Lúc Lương thả ra, chó còn cắn một người phụ nữ đứng gần đó, "rất hung hãn".

Phạm Dự