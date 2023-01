Hai cha con kẹt dưới giếng sâu 20 m

Đăk LăkThấy con trai 8 tuổi rơi xuống giếng rộng hơn một mét, anh Nguyễn Văn Đông, 44 tuổi, nhảy xuống cứu nhưng bị mắc kẹt, tối 11/1.

Cảnh sát cứu hai cha con dưới giếng sâu hơn 20 m Cảnh sát dùng ròng rọc cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng. Video:Ngọc Oanh

Khoảng 19h30, cháu Nguyễn Văn Phương trong lúc chơi gần nhà trên đường Đinh Núp, TP Buôn Ma Thuột, bị hụt chân lọt xuống giếng bỏ hoang, sâu khoảng 20 m, dưới đáy có nước xấp xỉ nửa mét.

Nghe con kêu cứu, anh Đông ở gần đó chạy tới, lao xuống giếng ứng cứu. Tuy nhiên khi chạm đáy, người cha không thể kéo con lên được do thành giếng rong rêu bám, dễ trơn trượt. Hai cha con đứng dưới đáy gọi người hỗ trợ.

Miệng giếng rộng khoảng 40 cm khiến chiến sĩ gặp khó khăn để chui lọt. Ảnh: Trần Hoá

Khoảng 10 phút sau, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Đăk Lăk đến hiện trường. Do miệng giếng rộng hơn 20 cm, người lớn khó chui lọt, lực lượng cứu hộ dùng búa mở rộng. Một cảnh sát chui đã đu dây ròng rọc tiếp cận hai cha con. Bên trên nhiều người đứng quanh rọi đèn pin, trấn an nạn nhân. Chừng 7 phút hai cha con được đưa lên bờ, không ai bị thương.

Bé trai được quấn mền giữ ấm sau khi đưa từ đáy giếng lên mặt đất. Ảnh: Trần Hoá

Theo người dân, giếng xảy ra tai nạn của một hộ dân trong xóm đã lâu không sử dụng. Miệng giếng được đậy tấm chắn, nhưng khi chơi cháu Phương không để ý chạy vào làm xê dịch nắp và rơi xuống. Người cha khi nhảy xuống từ độ cao 20 m may mắn không va vào con.

Trần Hoá