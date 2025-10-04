Hai cha con đạp xe 29.000 km vòng quanh thế giới

Cha con người Anh George và Josh đang thực hiện hành trình đạp xe gần 29.000 km qua 25 quốc gia, với mục tiêu phá kỷ lục Guinness và truyền cảm hứng phiêu lưu cho mọi người.

George và Josh Kohler, đến từ Anh, cùng nhau thực hiện chuyến đạp xe vòng quanh thế giới. Họ bắt đầu hành trình từ miền đông nước Anh vào tháng 3, đặt mục tiêu chinh phục bốn châu lục. Cặp đôi đối mặt sự kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc, vượt qua những rắc rối về visa và hy vọng phá ba kỷ lục thế giới. Họ đã đi qua châu Âu, một số nước châu Á, đang ở ngày thứ 185 của hành trình tại Thái Lan.

Josh Kohler cho hay anh và cha có ba mục tiêu: thử thách bản thân, gây quỹ cho UNICEF và truyền cảm hứng để mọi người bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn của chính mình.

Thử thách này không đơn giản. Hai cha con sẽ đạp xe 18.000 dặm (gần 29.000 km), qua 25 quốc gia, trong hơn một năm xa nhà. Dù tiến triển đến nay khá ấn tượng, cả hai đều cho rằng họ vẫn đang học hỏi dọc đường và không chủ quan trong mọi tình huống.

Joshua (trái) và George Kohler (phải) đang trong chuyến đạp xe quanh thế giới. Ảnh: Ava Flannery/PA

Đây không phải lần đầu cha con nhà Kohler cùng nhau thực hiện chuyến đạp xe đường dài. Năm 2022, họ đã đạp xe xuyên nước Mỹ và từ đó nhen nhóm khao khát phiêu lưu. Trước khi quyết định đạp xe xuyên lục địa, cha con Kohler định bay đến Singapore và đạp xe về Anh. Sau đó kế hoạch thay đổi và hành trình vòng quanh thế giới bắt đầu.

Nếu hoàn thành chặng đường 29.000 km, họ có thể xác lập ba kỷ lục Guinness gồm cặp cha con đạp xe quãng đường dài nhất, hoàn thành vòng quanh thế giới nhanh nhất và đi qua nhiều quốc gia nhất. Để được công nhận, hành trình phải qua hai điểm đối cực trên Trái Đất. Với chuyến đi này là New Zealand và Tây Ban Nha, chặng đường còn lại do hai cha con tự sắp xếp.

George cho rằng công lao hành trình này thuộc về con trai. "Chúng tôi chỉ là những tay đạp xe nghiệp dư và Josh đã quyết tâm thực hiện chuyến đi", George nói.

Josh chia sẻ anh bị cuốn hút bởi buổi nói chuyện của nhà thám hiểm người Bắc Ireland Leon McCarron ở trường, sau đó lập kênh YouTube chia sẻ trải nghiệm du lịch và quay phim. Hai năm trước, Josh đã rời nhà để chu du khắp nơi. Các video hành trình cùng cha thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Cha con Kohler trong chuyến đạp xe hai tuần qua một số tỉnh phía bắc Việt Nam, tháng 9. Ảnh: Joshpkohler

Nhờ con trai nổi tiếng, George "bất đắc dĩ" thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 30.000 lượt theo dõi. Thế giới mạng xã hội và sáng tạo nội dung là điều hoàn toàn xa lạ với George trước chuyến đi. Ông từng phục vụ trong quân đội, sau đó làm nghề quét ống khói. Mặc dù con trai là người khởi xướng, chuyến đi này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có George.

Cơ hội cùng con trai rong ruổi khắp thế giới trên xe đạp là điều khó có thể từ chối, nhưng George cũng hiểu rõ sự đặc biệt của mối quan hệ này đồng nghĩa với những tình huống khó khăn. Dù quân ngũ đã rèn cho George khả năng chịu đựng nhiều thử thách khắc nghiệt, chuyến đi này lại mang đến những áp lực tinh thần ông chưa từng trải qua.

"Tôi nghĩ đó là lý do chưa từng có cặp cha con nào làm việc này trước đây", ông nói và cho hay những áp lực cảm xúc tích tụ sẽ bùng nổ, dẫn đến cha con cãi nhau. Sau những lần như vậy, George và Josh nói ra hết cảm xúc, ôm nhau và nhận ra phải cùng nhau xây dựng và hoàn thành chặng đường dài. Quan trọng nhất là giữ gìn mối quan hệ lâu dài, tiếp tục bồi đắp tình bạn giữa hai cha con. Đích đến cuối cùng của hành trình là cùng nhau trở về trong tư cách cha và con.

Mỗi ngày, hai cho con cố gắng đạp khoảng 100 km, tùy thuộc vào địa hình, sức khỏe và điều kiện xung quanh. Lộ trình liên tục thay đổi khi họ di chuyển về phía đông, cùng nhau tận hưởng những vùng đất đi qua.

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng. Trung bình, mỗi người đốt khoảng 5.000 calo mỗi ngày, nên họ ăn "bất cứ thứ gì" để bù năng lượng. George cho biết đến những nơi khan hiếm thực phẩm là một thách thức. Đôi khi hai cha con chỉ ăn được những gì có sẵn.

Đối với cả hai, điểm nhấn của hành trình không phải là một khoảnh khắc cụ thể nào, mà là vô số trải nghiệm đáng nhớ và những cuộc gặp gỡ với người dân địa phương. Lòng tốt của những người xa lạ khiến hai cha con cảm động, như được người đi đường cho nước, hay người chăn cừu ở Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ bữa ăn bên vệ đường.

Cả hai cùng nhau trải qua những ngày khó khăn, ngày nhớ gia đình và thiếu động lực. Chính những khoảnh khắc ấy khiến họ nhận ra mình may mắn thế nào khi cùng nhau thực hiện thử thách.

"Tôi vô cùng biết ơn khi có một người cha sẵn sàng đồng hành trong chuyến đi của đời mình", Josh nói và George đáp lại: "Điều tự hào nhất của một người cha là có được người con giỏi hơn mình".

Mai Phương (Theo CNN)