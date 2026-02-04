Hai cha con bị bắt sau vụ đánh người trên đảo Phú Quý

Lâm ĐồngNguyễn Nhật Nam, 24 tuổi, và cha ruột bị cáo buộc đánh người gây thương tích khi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 4/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Nam và Nguyễn Thanh Tùng (cha ruột, 52 tuổi, cùng trú đặc khu Phú Quý) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Nam còn bị khởi tố về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Nhật Nam (áo đen) và Nguyễn Thanh Tùng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 1, Nam sử dụng hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao dạng như vũ khí quân dụng, gây thương tích cho một người trên đảo trong lúc giải quyết mâu thuẫn. Thấy sự việc, Tùng không can ngăn, mà còn giúp con trai thực hiện hành vi phạm tội.

Nam từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Trở về địa phương sau khi chấp hành xong án tù, anh ta tiếp tục thể hiện bản chất côn đồ, thường xuyên sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, ảnh hưởng xấu an ninh trật tự trên đảo.

Tư Huynh