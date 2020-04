NamibiaThấy các chuyên gia bảo tồn bắt và gỡ dây câu trên mình hải cẩu mẹ, con non vội vàng lao tới cắn vợt lưới để ngăn cản họ.

Hải cẩu non tấn công người giải cứu mẹ

Nhóm nhân viên của tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận Ocean Conservation Namibia (OCN) vấp phải sự kháng cự của hai mẹ con hải cẩu trên bãi cát ven biển Namibia. Khi thấy bóng người cầm vợt lưới, chúng vội vã bỏ chạy cùng cả đàn. Hải cẩu cái liên tục ngoảnh đầu lại để né chiếc vợt chìa ra còn con nó cố gắng giúp mẹ bằng cách cản đường các nhân viên giải cứu.

Tuy nhiên, hai chuyên gia bảo tồn Naude Dreyer và Antoine vẫn bắt thành công hải cẩu mẹ trong khi con non canh chừng gần đó để bảo vệ mẹ nó. Hải cẩu mẹ có một đoạn dây nylon mảnh quấn quanh cổ nên cả nhóm phải hành động hết sức cẩn thận để gỡ ra an toàn. Con non theo dõi toàn bộ quá trình giải cứu, nhất quyết không chịu bỏ lại mẹ nó để đi theo đàn. Ngay khi được thả ra khỏi lưới, hải cẩu mẹ vội vã chạy tới đoàn tụ với con.

Naude thành lập tổ chức OCN ở vịnh Walvis chuyên giúp những loài động vật biển bị mắc lưới dọc bờ biển Namibia. Naude bắt đầu cứu hải cẩu từ 5 năm trước và hiện nay đang đứng đầu nhóm cứu hộ gồm 6 người. Họ đã giải cứu 100 con hải cẩu trong chiến dịch gần nhất. Ô nhiễm rác thải nhựa làm nhiều con hải cẩu bị thương vì mắc vào các đồ vật khi bơi.

Hải cẩu lông nâu sinh sống ở ven biển phía tây nam châu Phi. Chúng là loài hải cẩu có lông lớn và khỏe nhất. Chúng chủ yếu ăn cá, mực, cua, ngoài ra chúng còn ăn động vật giáp xác và chim biển.

An Khang (Theo Yahoo)