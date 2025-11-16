Hai cậu cháu nằm gục sau hỗn chiến

TP HCMSau cuộc hỗn chiến với đối thủ tại nhà trọ, người cháu đã tử vong, ông cậu bị thương nặng.

Khoảng 16h ngày 16/11, hai nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí lao vào chém nhau ở một xóm trọ trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: Thái Hà

Lúc này người dân thấy hai người bị nhóm đối thủ chém, nằm gục dưới đường liền hô hoán. Tại hiện trường, anh Nguyễn Hoài Việt Lắm, 30 tuổi đã tử vong và Nguyễn Văn Được (39 tuổi, cậu của Lắm, cùng quê An Giang) bị thương nặng.

Theo nhân chứng, trước hỗn chiến thấy một nhóm thanh niên tìm đến nhà trọ kiếm hai nạn nhân để nói chuyện. Hai bên tranh cãi qua lại, dẫn đến hỗn chiến.

Trên người hai cậu cháu có nhiều vết chém, máu ra nhiều. Gần hiện trường vẫn còn vương vãi nhiều gạch đá và cây rựa (dao dài).

Công an TP HCM đang truy bắt nhóm gây án.

Phước Tuấn