Hai cặp song sinh nhà tài tử Thái gây sốt

Hôm 1/3, tài tử Beam Kawee cùng bà xã Oil Atiporn đồng loạt đăng bộ ảnh cả nhà mừng năm 2026 theo hai phong cách truyền thống và hiện đại, hút hơn nửa triệu lượt thích.

Theo Sanook, Beam Kawee - Oil Atiporn là một trong những trường hợp thú vị nhất showbiz Thái Lan, nổi bật vì đông thành viên gồm: con trai song sinh sáu tuổi và con gái sinh đôi ba tuổi. Báo giới nước này liên tục đưa tin về bốn con của họ, cách vợ chồng sao nuôi dạy con, cân bằng giữa công việc - gia đình.