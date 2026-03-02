Hai cặp song sinh nhà tài tử Thái gây sốt

Beam Kawee - Oil Atiporn là bạn từ thời niên thiếu, hẹn hò 13 năm và kết hôn hồi 2016. Theo Sanook, cặp sao từng khổ sở vì hiếm muộn, khó có con bằng phương pháp tự nhiên. Beam động viên vợ mỗi ngày, cùng cô tìm hiểu về thụ tinh nhân tạo. Khi bốn con chào đời, Beam hạn chế công việc để dành thời gian cho gia đình.
Beam nhiều lần nói với vợ chồng anh, con cái là tài sản lớn nhất và là "vitamin đem đến hạnh phúc". Trên trang cá nhân, anh gây chú ý khi đăng ảnh chơi đùa cùng bốn con.
Hai bé trai gọi thân mật là Thee (tên thật Theethongtham Tanjararak) và Phee (Pheethongtham Tanjararak). Vợ chồng sao cho biết các bé sáng dạ, biểu cảm đa dạng trong những lần đóng quảng cáo cùng bố mẹ.
Hai bé gái tên thân mật Aiwa (tên thật Aiwarin Tanjararak) và Anya (Anyarin Tanjararak). Theo người mẹ, các bé thích ăn ngọt, hay cười.
Vợ chồng Beam lập Fanpage Thee Phee để cập nhật ảnh riêng của con trai song sinh. Còn ảnh hai bé gái được đăng tải trên Fanpage Aiwa Anya. Các trang này hút đến 1,5 triệu lượt theo dõi và hàng trăm nghìn lượt thả tim, tương tác dưới mỗi hình ảnh, video.
Cả nhà hút hàng triệu lượt thích khi chụp ảnh theo phong cách học sinh.
Beam Kawee tên thật Kawee Tanjararak, sinh ngày 18/5/1980 tại Bangkok, là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng thần tượng Thái Lan đầu những năm 2000. Anh cùng Dan Worrawech và Big Panrawat Kittikorncharoen tạo nên nhóm nhạc huyền thoại D2B, có nhiều album ăn khách, hút hàng trăm nghìn fan mỗi chuyến lưu diễn. Năm 2007, Big qua đời vì tai nạn giao thông, Dan và Beam vẫn duy trì nhóm đến bây giờ. Mỗi lần ra album hay tổ chức concert, họ đều in ảnh thành viên đã khuất trên poster.
Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Beam tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh lẫn sitcom. Các tác phẩm nổi bật của anh gồm Rợp mát bóng râm (2012), Game Maya (2016), Bông hoa dục vọng (2022).
Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Beam tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh lẫn sitcom. Các tác phẩm nổi bật của anh gồm Rợp mát bóng râm (2012), Game Maya (2016), Bông hoa dục vọng (2022).
Như Anh
Ảnh: Instagram Thee.phee, Aiwa.anya, Beamkawee