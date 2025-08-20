Hai cảnh sát Mỹ thiệt mạng khi đối phó kẻ vũ phu

Nhóm cảnh sát đến xử lý tin báo về vụ tranh cãi gia đình tại Tremonton, bang Utah thì bị nghi phạm dùng súng trường tấn công, khiến hai sĩ quan thiệt mạng.

Sở cảnh sát Tremonton-Garland, hạt Box Elder, bang Utah, Mỹ tối 17/8 nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ ngôi nhà trên khu phố Tremonton, nhưng bị ngắt giữa chừng. Hai sĩ quan Lee Sorensen, 56 tuổi, và Eric Estrada, 31 tuổi, được điều tới địa chỉ trên để kiểm tra.

Khi cảnh sát đến nơi, một người trong nhà cho biết đã có bạo lực gia đình xảy ra. Trong lúc họ trao đổi, một người đàn ông được xác định là Ryan Michael Bate, 32 tuổi, bất ngờ cầm súng trường bước ra từ bên trong nhà và xả đạn, khiến hai sĩ quan tử vong tại chỗ.

Một cảnh sát khác thuộc đội chó nghiệp vụ của hạt đến hiện trường khi vụ xả súng diễn ra và bị Bate bắn khi chưa kịp ra khỏi xe tuần tra. Sĩ quan này và chó nghiệp vụ bị thương nhẹ.

Khoảng 40-50 cảnh sát từ các hạt Cache, Weber lân cận đã có mặt tại hiện trường cùng đội SWAT của hạt Box Elder. Sau khi xả súng, Bate đã được thuyết phục hạ vũ khí và bị bắt.

Hiện trường vụ nổ súng khiến hai cảnh sát thiệt mạng ở bang Utah, Mỹ. Ảnh: Herald Journal

Điều tra sơ bộ cho thấy trước khi cảnh sát đến, Bate đã hành hung vợ, đập đầu cô này vào khung cửa.

"Những thảm kịch thế này làm rung chuyển toàn bộ cộng đồng, bang Utah và thậm chí cả quốc gia", Cảnh sát trưởng Thành phố Brigham Chad Reyes nói, cho biết các cuộc gọi báo cáo bạo lực gia đình có thể rất khó lường. "Chúng tôi không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Đó có thể là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà chúng tôi được điều động tới".

Thống đốc Utah Spencer Cox đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn bang đến hết hoàng hôn ngày 18/8 để tưởng nhớ hai sĩ quan thiệt mạng. Bate đang đối mặt với hai tội danh giết người có tình tiết tăng nặng, một tội danh mưu sát và hành hung.

Nghi phạm từng bị bắt với cáo buộc bạo lực gia đình tại cùng một căn nhà hồi năm ngoái, trong đó có hành vi đánh vợ trước sự chứng kiến của trẻ em. Tuy nhiên, các cáo buộc này sau đó bị bác bỏ, theo hồ sơ tòa án.

Đức Trung (Theo KSL, ABC News)