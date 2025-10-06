Hai cán bộ xã ở Hà Nội bảo kê sử dụng trái phép ma túy

Hai cán bộ xã tại Đan Phượng đang bị điều tra về hành vi "trực tiếp bảo kê" cho hoạt động chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn.

Dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của hai cựu cán bộ này (chưa được công bố danh tính) bị phát giác khi Công an Hà Nội phá vụ án sử dụng trái phép ma túy vào tháng 6. Hiện, tổng cộng 88 người đã bị khởi tố.

"Đây là nhóm cán bộ liên quan việc trực tiếp bảo kê cho các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn", đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói tại cuộc họp báo kết quả công tác quý 3 và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025, do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10.

Ông Việt khẳng định vụ việc đang được tiếp tục điều tra và là minh chứng cho sự kiên quyết, không khoan nhượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong xử lý tội phạm, trên tinh thần không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ".

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong họp báo chiều 6/10. Ảnh: Phạm Dự

Vụ án được phát hiện khi ngành công an mở đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên cả nước.

Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bắc Ninh, Đăk Lăk, Phú Thọ, Đồng Nai... cũng tập trung đánh mạnh vào cả "nguồn cung" lẫn "nguồn cầu", đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn. Đây thường được biết đến là nơi các nhóm tội phạm ma túy lợi dụng để tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất cấm.

Trong quý 3, theo thống kê của Bộ Công an, trật tự an toàn xã hội "có nhiều chuyển biến tích cực", tội phạm loại này giảm sâu 27,2% so cùng kỳ năm 2024. Với tội phạm ma túy, nhà chức trách đã bắt 7.500 vụ và 14.700 người. Tang vật thu 93 kg heroine, 271 kg cần sa, 776 kg ma túy tổng hợp và gần 300.000 viên thuốc lắc.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này trên tinh thần "cương quyết, làm liên tục, bền bỉ".

Phạm Dự - Thanh Lam