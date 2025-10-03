Hai cán bộ bị kỷ luật vì đề xuất dùng lầu Bảo Đại làm nơi ở

Khánh HòaÔng Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh, Phó giám đốc Lê Xuân Lợi bị khiển trách vì đề xuất bố trí nơi ở cho cán bộ trong khu di tích lầu Bảo Đại.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, hai ông đã ký văn bản đề nghị trưng dụng tạm thời hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt, một trong các hạng mục của di tích, để làm chỗ ở cho lãnh đạo sở và trung tâm. Sau đó trung tâm đã thu hồi vì nhận thấy không phù hợp quy định.

Di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long, phường Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng việc này vi phạm pháp luật, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cũng như hình ảnh địa phương.

Lầu Bảo Đại, còn gọi là khu biệt thự Cầu Đá, gồm 5 biệt thự cổ xây năm 1923 theo kiến trúc Pháp, gắn với giai đoạn vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương nghỉ dưỡng. Năm 1995, nơi đây được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, đến tháng 6/2024 được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Bùi Toàn