Hai cải tiến nổi bật trên dòng Galaxy mới

Series mới nhất của dòng S được hãng tiết lộ là mẫu smartphone mạnh mẽ và bền vững nhất nhờ loạt nâng cấp phần cứng, tăng tỷ lệ tái chế.

Ông TM Roh, Giám đốc mảng di động của Samsung cho biết, tại sự kiện Unpacked ngày 2/2 sắp tới, đơn vị sẽ giới thiệu cách kết hợp hai yếu tố: đổi mới và bền vững trên dòng S mới, mang tới trải nghiệm khác biệt.

Ông TM Roh, Giám đốc mảng di động của Samsung. Ảnh: Samsung

Về tiêu chuẩn hiệu suất mới, nhà sản xuất thực hiện loạt nâng cấp. Đại diện hãng nói, hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp sẽ ngày càng thông minh hơn, cung cấp những bức ảnh và video chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng. Cùng với việc tối ưu hóa phần cứng và phần mềm, chipset mới nhất giúp hiệu suất của dòng máy Galaxy nhanh, mạnh hơn. Kết nối hệ sinh thái cũng dễ dàng và liền mạch.

Đứng đầu dòng Galaxy S là model Ultra. "Galaxy S Ultra đã trở thành đỉnh cao trong sự đổi mới của Samsung Mobile. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những gì Ultra có thể làm trong nhiều danh mục hơn nữa", giám đốc hãng nói.

Khía cạnh khác mà Samsung tập trung hiện nay là phát triển bền vững. Theo đại diện hãng, đổi mới giờ đây không chỉ tăng cường hiệu năng, mà còn đảm bảo ít tác động tới môi trường. Đơn vị cam kết có nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu. Theo định hướng chiến lược môi trường mới, tập đoàn nỗ lực cải tiến những công nghệ thiết yếu trở nên thân thiện với môi trường hơn.

"Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ nâng cao độ bền và độ tin cậy cho các thiết bị; kết hợp nhiều vật liệu tái chế trong nhiều linh kiện hơn", TM Roh nói.

Đơn cử, mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm đều ưu tiên tính bền vững. Tỷ lệ nhựa tái chế tăng lên trong hầu hết bộ phận. Các kỹ sư còn sử dụng màu nhuộm, chất liệu ốp lưng từ thiên nhiên, giảm tác động xấu đến môi trường. Hãng cũng hợp tác nhiều ông lớn toàn cầu nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho hành tinh; thiết lập tiêu chuẩn mới trong ngành công nghệ.

Những nỗ lực này thể hiện rõ nét từ nhiều năm nay. Trước đó, Galaxy S22 Series làm từ nhựa thải ra đại đương được tái chế. Điện thoại có 20% nhựa tái chế từ lưới đánh cá, sử dụng làm giá đỡ phím và vỏ bên trong của bút S Pen.

Galaxy S22 Ultra có hiệu suất và chất lượng được nâng cấp tối ưu. Ảnh: Samsung

Lưới đánh cá bỏ đi là một trong những loại nhựa phổ biến và xâm lấn nhất trong đại dương, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh vật biển cũng như hành tinh. Sau khi đem lên Galaxy S22 Series, hãng đã sử dụng vật liệu này trong những thiết kế của toàn bộ hệ sinh thái Galaxy, bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay và tai nghe không dây. Ngoài ra, toàn bộ vỏ hộp của sản phẩm làm từ bao bì sinh thái, vật liệu thân thiện với môi trường, có nhiều cách thức tái sử dụng.

Galaxy S22 Ultra ứng dụng nhựa tái chế từ lưới đánh cá để làm giá đỡ phím và vỏ trong của S Pen. Ảnh: Samsung

Cải tiến này là một phần trong sáng kiến Galaxy for the Planet - tầm nhìn bền vững của Samsung với định hướng bảo vệ khí hậu thiết thực trong suốt vòng đời sản phẩm và hoạt động kinh doanh toàn cầu. Thông qua Galaxy for the Planet, Samsung tìm cách phát triển và kết hợp các vật liệu tái chế trong tất cả sản phẩm mới, loại bỏ nhựa sử dụng một lần và giảm mức tiêu thụ điện dự phòng của tất cả bộ sạc điện thoại thông minh xuống bằng 0%. Nhờ ý tưởng này, hãng đã nhận được giải thưởng Sản phẩm Bền vững SEAL năm 2022.

Minh Tú