Hai cách xác nhận cư trú để chuyển cấp học cho con

Hà NộiPhụ huynh nên kích hoạt tài khoản định danh điện tử khi đăng ký tuyển sinh cho con thay vì đi xin xác nhận nơi cư trú.

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp tổ chức ngày 6/4, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết phụ huynh không cần xin giấy xác nhận cư trú khi nhà trường rà soát, cập nhật dữ liệu phục vụ tuyển sinh đầu cấp.

Thay vào đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Công an thành phố về việc xác nhận nơi cư trú của học sinh. Phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con em chỉ cần cung cấp tên kèm mã định danh. Các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh.

"Với cách làm này, sự vất vả của phụ huynh được chuyển sang cho giáo viên và các cán bộ công an", ông Cương nói.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP Hà Nội, chia sẻ rõ hơn về cách để trường xác định thông tin cư trú của phụ huynh và học sinh.

Thứ nhất, các trường kiểm tra thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID của phụ huynh hoặc yêu cầu phụ huynh in thông tin trên ứng dụng này hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp.

"Làm theo cách này, các trường cần tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2", ông Lâm nói, nhận định đây là cách nhanh, thuận tiện nhất, giúp nhà trường và công an không phải xác minh nhiều.

Cách hai là đề nghị phụ huynh học sinh kê khai tên và mã định danh, sau đó trường lập danh sách gửi về công an xã, phường, thị trấn. Khi đó, công an sẽ có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú, ký xác nhận và gửi lại nhà trường. Hiện, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ việc này, đảm bảo kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh.

Ông Lâm nhấn mạnh các trường cần thông báo kỹ đến phụ huynh về việc phải cung cấp thông tin chính xác. Nhà trường sẽ truy vấn trực tiếp với ngành công an nên nếu cung cấp sai, trường phát hiện đăng ký sai tuyến, học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Cuối cùng, nhà trường có thể kiểm tra giấy xác nhận cư trú nếu phụ huynh đã đi xin và mang đến nộp. Tuy nhiên, giấy này chỉ có hiệu lực trong 30 ngày.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng PC06 Công an TP Hà Nội chia sẻ tại hội nghị sáng 6/4. Ảnh: Dương Tâm

Thiếu tá Lâm cho biết tất cả người dân ở Hà Nội đã được cung cấp mã định danh cá nhân, tuy nhiên nhiều phụ huynh có thể quên. Vì vậy, công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ gửi lại mã định danh cho công dân qua đường tin nhắn. Khi có nhu cầu xin lại mã định danh, phụ huynh liên lạc với công an khu vực để được cung cấp.

Theo kế hoạch dự kiến, Hà Nội vẫn tuyển sinh trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 1 và 6 theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, từ ngày 1 đến 9/7, phụ huynh mỗi khối lớp có ba ngày để đăng ký trực tuyến cho con. Những phụ huynh chưa đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký không thành công có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 13 đến 18/7.

Dương Tâm