Hai ca sĩ 'The Day You Went Away' gây sốt khi tái hợp

Nhóm nhạc Na Uy M2M khiến khán giả thổn thức khi hát lại "The Day You Went Away" sau 22 năm.

Trên Instagram, hai thành viên Marit Larsen và Marion Ravn đăng trích đoạn họ hát bản hit theo phong cách acoustic, cùng chú thích: "Hãy cho câu chuyện này một cái kết tốt đẹp hơn". Bài hát ra đời năm 2000, nói về nỗi đau của một cô gái khi mất đi tình yêu. Đoạn video được đăng 9h25' chủ nhật ngày 22/9, giống như phần lời ca khúc: "I remember - date and time. September 22nd Sunday twenty-five after nine" (Em vẫn nhớ giây phút đó. Chủ nhật ngày 22/9. Lúc 9h25 phút).

Sau hơn một ngày, từ khóa "M2M Reunion" (M2M tái hợp) thu hút hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm, chia sẻ trên YouTube, TikTok. Nhiều khán giả bình luận rằng "trái tim họ tan chảy" khi nghe ca khúc quen thuộc thập niên 2000. Ca sĩ người Mỹ Jimmie Herrod viết: "Giai điệu thời niên thiếu của tôi". Nhà phê bình âm nhạc người Na Uy Morten Hegseth nói: "Giống như Spice Girls tái hợp vậy". Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Peter Zizzo khen hai ca sĩ trẻ trung ở tuổi 40: "Các bạn chẳng thay đổi gì cả đến nỗi tôi phải nghi ngờ đây là video từ 20 năm trước".

Dù chưa xác nhận việc trở lại, M2M ra mắt trang web, tài khoản Instagram và kênh TikTok mới cho nhóm. Cặp song ca tan rã năm 2002, sau quyết định phát triển sự nghiệp solo.

Marion Raven (trái) và Marit Larsen thời trẻ. Ảnh: ontheflipsidemusic

M2M gồm hai thành viên - Marion Raven (40 tuổi) và Marit Larsen (41 tuổi). Họ quen biết nhau năm 1990, khi mới vào tiểu học. Năm 1992, họ cùng phát hành album đầu tiên mang tên Synger Kjente Barnesanger, gồm các bài hát thiếu nhi. Đĩa nhạc được đề cử Spellemannprisen, được xem như giải Grammy của Na Uy.

13 tuổi, Marion sáng tác ca khúc đầu tiên - Girl in Your Dreams, được hãng Atlantic Records của Mỹ ký hợp đồng. Cái tên M2M viết tắt từ chữ cái đầu tên của hai thành viên (Marion và Marit). Nhóm từng phát hành ba album Shades of Purple (2000), The Big Room (2002) và The Day You Went Away: The Best of M2M (2003). Nhóm bán được khoảng hơn hai triệu bản đĩa.

Nhóm có nhiều bản hit như Mirror Mirror, Pretty Boy, Everything You Do, thịnh hành ở nhiều nước, nhất là châu Á, những năm 2000.

Thanh Thanh (theo justjared)