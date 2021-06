Hai ca Covid-19 vượt qua nguy kịch, xuất viện

Hà NộiBệnh nhân nam 46 tuổi và bệnh nhân nữ 57 tuổi từng nguy kịch, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xuất viện chiều 27/6.

Bệnh nhân 46 tuổi tại Hoàng Mai, Hà Nội, tiền sử khỏe mạnh, sau khi phát hiện dương tính nCoV thì bệnh tình tiến triển xấu. Bệnh nhân được tuyến dưới chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 7/6. Bệnh nhân thở oxy lưu lượng lớn qua máy dòng cao HFNC, tuy nhiên tình trạng bệnh không cải thiện, suy hô hấp nặng hơn. Các bác sĩ bắt buộc can thiệp thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản.

Sau đặt ống nội khí quản, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực điều trị, thở máy theo chế độ ARDS kỹ thuật cao bảo vệ phổi, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục, lọc máu hấp phụ cytokines. Sau 15 ngày thở máy và 4 lần lọc máu, bệnh nhân dần hồi phục. Ngày 22/6, bệnh nhân tỉnh, tự làm được các động tác đơn giản. Đến nay bệnh nhân đã hồi sức khỏe, đủ điều kiện ra viện.

Bệnh nhân 57 tuổi tại Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương, tiền sử khỏe mạnh. Bệnh nhân phát hiện dương tính ngày 17/5, sau đó bệnh chuyển biến nặng dần lên và được tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương vào ngày 23/5. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được can thiệp oxy lưu lượng rất cao. Đến ngày 26/5 bệnh nhân khó thở, vật vã kích thích, co kéo toàn bộ các cơ hô hấp. Bác sĩ can thiệp đặt ống thở và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để chăm sóc hô hấp tích cực.

Bác sĩ can thiệp nâng huyết áp bằng thuốc vận mạch. Bác sĩ nhận định bệnh nhân trong giai đoạn nhiễm độc tố của virus rất nặng, lọc máu 4 lần liên tiếp để thải độc tố, thở máy thông số kỹ thuật cao dài ngày. Bác sĩ đã có những tiên lượng xấu với bệnh nhân do bệnh tiến triển chậm. Ngày 5/6, bệnh nhân được phẫu thuật khí quản tại giường, chăm sóc hô hấp tích cực.

Quá trình hội chẩn, các bác sĩ trong khoa nhận định đây là bệnh nhân rất nặng, sốc do độc tố nCoV phải dùng thuốc nâng huyết áp rất nhiều ngày, hình ảnh chụp CT phổi cho thấy mức độ tổn thương phổi nghiêm trọng trên 75% diện tích phổi. Quá trình điều trị cần chăm sóc tích cực, đảm bảo các chức năng sống và mục tiêu kiểm soát bội nhiễm mới mong cứu sống người bệnh.

Rất may mắn, sau 17 ngày điều trị tối ưu nhất, bệnh nhân chuyển biến đáng mừng, các bác sĩ tập cho tự thở. Đến ngày 19/6, bệnh nhân không còn phải thở oxy, bệnh chuyển sang giai đoạn hồi phục.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Sơn

Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chia sẻ mỗi ca bệnh vào viện trong một bệnh cảnh lâm sàng riêng, đánh giá chăm sóc đều cần chi tiết, tỉ mỉ, theo dõi sát sao mới mong cứu sống người bệnh. Các bệnh nhân Covid-19 nặng sinh mạng của họ đều trong thế nghìn cân treo sợi tóc, toàn thể các bác sĩ và điều dưỡng đã nỗ lực hết mình để cứu chữa, giành lại sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch này.

Đánh giá chung của các chuyên gia y tế là nhiều bệnh nhân trong đợt dịch này nhiễm biến chủng Ấn Độ, trẻ tuổi và không bệnh lý nền song trở nặng nhanh, diễn tiến nặng dần trở thành nguy kịch. Bộ Y tế đánh giá diễn biến Covid-19 hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương. Đặc biệt, xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.

Cùng hai bệnh nhân nguy kịch, chiều nay, 10 bệnh nhân khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng được công bố khỏi Covid-19, xuất viện. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 12.304, ghi nhận ở 48 tỉnh thành, trong đó Hà Nội 468 ca.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Thúy Quỳnh