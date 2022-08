Hai bộ xương người trên võng trong rừng sâu

Gia LaiNgười dân hái măng trong rừng thuộc xã Đăk Rong, huyện KBang, phát hiện hai thi thể đã phân huỷ hoàn toàn trên chiếc võng.

Hai bộ xương người chưa xác định được giới tính, nằm trên 2 chiếc võng, quần áo mục nát, được phát hiện trong rừng sâu - cách trung tâm xã Đăk Rong khoảng 50 km, ngày 22/8. Phía trên võng được che áo mưa, xung quanh có balô, đèn pin, bật lửa và một số tư trang cá nhân.

Hiện trường heo hút, không có sóng điện thoại, cách trung tâm xã Hiếu (giáp ranh) hơn 20 km. Từ đường Đông Trường Sơn vào mất hơn 30 phút đi bộ.

Hai bộ xương người nằm trên võng trong rừng huyện Kbang. Ảnh: Công an Gia Lai

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch xã Đăk Rong, cho biết ngay khi nhận được tin báo công an xã đã vào bảo vệ hiện trường. Đến sáng nay Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Kbang khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng cho rằng hai nạn nhân chết trước đó 7-8 tháng, khả năng là người ở nơi khác đến vì trong thời gian qua trên địa bàn huyện Kbang chưa ghi nhận trường hợp nào mất tích. Người dân vào khu vực này chủ yếu tìm lâm sản.

Trần Hoá