Hai bộ trưởng Ukraine từ chức do bê bối tham nhũng

Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine từ chức sau khi Tổng thống Zelensky yêu cầu cả hai xem xét lại cáo buộc liên quan bê bối tham nhũng.

Các điều tra viên Ukraine hôm 11/11 cáo buộc Timur Mindich, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã lợi dụng quan hệ với ông để âm mưu tham nhũng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Zelensky sau đó tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người bị các điều tra viên cáo buộc có liên quan đến đường dây này và hưởng lợi cá nhân, cùng Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk, nên nộp đơn từ chức.

"Đây là vấn đề niềm tin. Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Năng lượng không thể tiếp tục giữ chức vụ", ông Zelensky nói.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 thông báo hai bộ trưởng này đã nộp đơn xin từ chức, dù cả hai đều chưa bị truy tố và Bộ trưởng Grynchuk cũng không được coi là hưởng lợi từ bê bối tham nhũng này.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk. Ảnh: AFP, mev.gov.ua

Hạ tầng năng lượng Ukraine đang liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Nga và nước này đang đối mặt nguy cơ thiếu điện trầm trọng vào mùa đông. Những cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng.

Xóa bỏ nạn tham nhũng có hệ thống là một trong những yêu cầu hàng đầu để Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố cuộc chiến chống tham nhũng là hoạt động rất cần thiết và những người phạm tội không thể tránh khỏi trừng phạt.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)