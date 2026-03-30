Hai bố con bị ong mật đốt hàng trăm vết

Phú ThọNgười đàn ông 39 tuổi và con trai 9 tuổi lên đồi tìm tổ chim không may vướng vào tổ ong mật, bị hàng trăm con ong tỏa ra tấn công.

Ngày 30/3, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, cho biết cha có 200 nốt ong đốt, con có 80 nốt ong đốt. Đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận.

Thời điểm nhập viện, cả hai cha con đều trong tình trạng rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ong đốt, vết đốt sưng đỏ, có vài nốt thâm đen hoại tử ở giữa. Các bác sĩ cấp cứu theo phác đồ phản vệ, loại bỏ nọc ong trên da bệnh nhân, may mắn cả hai qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ loại bỏ nọc độc do ong đốt trên da người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ, nếu không xử trí kịp thời người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Nọc ong có nhiều độc tố, gây ra nhiều biến chứng khác nhau tùy mức độ. "Nhẹ thì đau, buốt, sưng nề ở vị trí đốt, nặng thì gây dị ứng, phản vệ, khó thở, huyết áp tụt, tan máu, rối loạn ý thức, suy thận, suy đa tạng, thậm chí tử vong", bác sĩ Vân nói.

Khi bị ong đốt, phải bình tĩnh và nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong. Lấy vòi chích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra. Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước ấm, uống nhiều nước để loại thải các độc tố, chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng. Sau đó, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

Tuyệt đối không chọc phá tổ ong. Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà tránh ong làm tổ. Khi đi vào rừng, đi dã ngoại không nên mặc quần áo màu sặc sỡ và quá rộng, không đi chân đất, không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các mỹ phẩm có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Khi phải tiếp xúc với ong nên mang đủ trang bị phòng tránh như quần áo dày, mũ trùm đầu, kính... để đề phòng bị ong đốt.

Thùy An