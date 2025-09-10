Hai bếp ăn bán trú mới cho học sinh Cơ Tu

Bếp mới có diện tích 25 m2, được thiết kế các khu vực bảo quản thực phẩm (khô, cấp đông), sơ chế, chế biến với nhiều cửa sổ lấy sáng tự nhiên và thoáng khí.

Bên trong bếp trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng, sơ chế như bếp ga công nghiệp, bồn rửa, bàn sơ chế, nồi cơm điện, bộ nồi các cỡ, tủ lạnh, máy lọc nước, kệ đựng bát đĩa.