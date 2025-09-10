Hai bếp ăn bán trú mới cho học sinh Cơ Tu

Ngày 8/9, Quỹ Hy vọng và đơn vị tài trợ phối hợp cùng UBND xã Hùng Sơn khánh thành bếp ăn bán trú tại điểm trường Ariing và điểm trường Ki'nonh, thuộc Trường Mầm non liên xã Axan Tr'hy.
Bếp mới có diện tích 25 m2, được thiết kế các khu vực bảo quản thực phẩm (khô, cấp đông), sơ chế, chế biến với nhiều cửa sổ lấy sáng tự nhiên và thoáng khí.
Bên trong bếp trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng, sơ chế như bếp ga công nghiệp, bồn rửa, bàn sơ chế, nồi cơm điện, bộ nồi các cỡ, tủ lạnh, máy lọc nước, kệ đựng bát đĩa.
Bếp ăn đưa vào sử dụng sẽ phục vụ bữa trưa cho 40 đến 80 học sinh mỗi điểm trường. Tổng kinh phí xây dựng và đồ dùng cho hai bếp ăn gần 550 triệu đồng.
Cô Nguyễn Thị Trang, hiệu trưởng nhà trường cho biết trường được thành lập năm 2013 đến nay chưa có bếp ăn bán trú cho các điểm trường thôn làm ảnh hưởng đến việc dạy 2 buổi mỗi ngày và sức khỏe của trẻ. "Được xây mới 2 điểm bếp tại Ariing và Ki'nonh là điều mà nhà trường và các bậc phụ huynh đều mong ước bấy lâu nay", cô Trang nói thêm.
Cũng trong ngày 8/9, bữa ăn bán trú đầu tiên trong năm học 2025 - 2026 được nhà trường và các đơn vị tài trợ chuẩn bị cho các em học sinh ở hai điểm trường. Thực đơn gồm cơm, trứng, tôm, cá, canh rau, tráng miệng sữa chua và trái cây.
Học sinh ở xã Hùng Sơn hầu hết là người Cơ Tu. Cuộc sống của người dân nơi đây nhờ vào nương rẫy, nên còn nhiều khó khăn.
Trường Mầm non liên xã Axan Tr'hy có 3/9 điểm trường có bếp ăn. Các điểm còn lại học sinh phải mang cơm đi học hoặc về nhà ăn trưa.
Bên cạnh xây mới bếp ăn, Công ty De Heus Việt Nam còn tài trợ sửa chữa điểm trường Aró, Trường mầm non Lăng, xã Tây Giang và hỗ trợ một năm dinh dưỡng cho các em học sinh tại điểm trường này.
Bà Nguyễn Thu Thủy - Giám đốc Phát triển bền vững châu Á & Việt Nam, De Heus Việt Nam (thứ hai từ phải qua) chia sẻ dinh dưỡng cho học sinh là hoạt động công ty rất quan tâm và mong rằng dự án tại 3 điểm trường ở xã Hùng Sơn, xã Tây Giang sẽ giúp các giáo viên bớt khó khăn, học sinh được chăm sóc đủ đầy, phụ huynh an tâm gửi trẻ tới trường.
Nhân dịp khánh thành, bàn giao các công trình mới, đoàn tài trợ tặng 160 phần quà gồm balo, bút màu, sữa tươi, bánh kẹo đến các em học sinh ở 3 điểm trường.
Dinh dưỡng học đường là dự án nằm trong chương trình Ánh sáng học đường, do Quỹ Hy vọng thực hiện, hướng đến cải thiện điều kiện giáo dục và nâng cao sức khỏe cho học sinh, tập trung ở khu vực vùng cao, khó khăn. Độc giả đồng hành cùng chương trình tại đây.
Vy An