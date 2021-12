Hai bệnh viện ở TP HCM mua kit xét nghiệm của Việt Á

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và TP Thủ Đức đã mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm của Công ty Việt Á tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng, theo đại diện Sở Y tế TP HCM.

Thông tin được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19 chiều 23/12, khi trả lời câu hỏi "có bao nhiêu cơ sở y tế trên địa bàn mua kit xét nghiệm, trang thiết bị của Công ty CP Công nghệ Việt Á".

Theo bà Mai, sau khi rà soát, Sở Y tế thành phố ghi nhận 2 cơ sở y tế công lập mua sinh phẩm, kit xét nghiệm của Công ty Việt Á là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (1.250 test, hơn 636 triệu đồng) theo hình thức đấu thầu rộng rãi và Bệnh viện TP Thủ Đức (hơn 65.000 test, hơn 32 tỷ đồng) bằng hình thức chỉ định thầu.

"Hiện các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, điều tra", bà Mai nói và cho biết khi có kết quả sẽ thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM trả lời tại buổi họp báo chiều 23/12. Ảnh: Hữu Công

Trước đó, theo chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện công, trung tâm y tế quận, huyện báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm liên quan Công ty Việt Á. Các đơn vị phải báo về sở chậm nhất ngày 22/12, với nội dung: tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, số tiền, hình thức mua sắm và thời gian thực hiện hợp đồng.

Liên quan việc điều tra, xử lý hành vi nâng khống giá bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu, Công an TP HCM) cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố yêu cầu các đơn vị phải kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh trục lợi.

Công an TP HCM là đơn vị đầu tiên cả nước phát hiện và xử lý hình sự hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ để trục lợi liên quan thuốc điều trị Covid-19 và tiêm ngừa vaccine. Công an đã khởi tố 18 vụ liên quan nhiều hành vi như sản xuất, mua bán, lừa đảo vật tư y tế giả; lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi...

"Trước mắt, việc mua kit xét nghiệm của 2 bệnh viện này với giá đó không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn", ông Hà nói.

Tại buổi họp báo hôm 20/12, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng cho biết thời gian qua đơn vị này không mua và sử dụng kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á do doanh nghiệp này chào giá quá cao.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đã khởi tố ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á cùng một số thuộc cấp gồm: Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ, kiêm cửa hàng trưởng Âu Lạc), Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý tài chính), Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh) để làm nghi vấn phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, C03 khởi tố ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương - CDC tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Cường (nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương).

Điều tra ban đầu xác định, tháng 4/2020, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, doanh nghiệp đã cung ứng kit cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố, doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

"Nhằm thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt cùng các nhân viên Việt Á nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, xác định giá bán là 470.000 đồng/kit", thông tin điều tra ban đầu nêu.

Hữu Công