Hai bệnh viện hoang phế 7 năm

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương) xây dựng năm 2013, quy mô 300 giường, vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Sau 7 năm hoàn thiện, đến nay công trình chưa đưa vào sử dụng. Ngày 13/10, nhìn từ trên cao hai dãy nhà dần hoang phế theo thời gian, khuôn viên cỏ mọc um tùm.

Lý do bệnh viện chưa hoạt động là trong quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư phát hiện một số hạng mục chưa thực hiện theo thiết kế ban đầu hoặc không đạt yêu cầu nên chưa thể nhận bàn giao. Ngày 9/10, ông Nguyễn Hải Nam (quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM) cho biết, Sở đã kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương sửa chữa bệnh viện và sử dụng làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.