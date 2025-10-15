Hai bệnh viện hoang phế 7 năm

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương) xây dựng năm 2013, quy mô 300 giường, vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Sau 7 năm hoàn thiện, đến nay công trình chưa đưa vào sử dụng. Ngày 13/10, nhìn từ trên cao hai dãy nhà dần hoang phế theo thời gian, khuôn viên cỏ mọc um tùm.
Lý do bệnh viện chưa hoạt động là trong quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư phát hiện một số hạng mục chưa thực hiện theo thiết kế ban đầu hoặc không đạt yêu cầu nên chưa thể nhận bàn giao. Ngày 9/10, ông Nguyễn Hải Nam (quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM) cho biết, Sở đã kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương sửa chữa bệnh viện và sử dụng làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.
Công trình nằm ở 4 mặt tiền đường với hai dãy nhà. Giữa năm 2021, bệnh viện được trưng dụng làm khu điều trị Covid-19, đến đầu năm 2022 thì giải thể và tiếp tục bỏ hoang đến nay.
Hiện các lối vào bệnh viện đều đóng kín cửa, xung quanh ngập rác, cây bụi mọc kín vỉa hè do không được cắt tỉa.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy hư hỏng, không có ống dây.
Một số bậc tam cấp vào bên trong các phòng chức năng, khu điều trị bệnh xuống cấp, ngập lá cây, rác thải.
Hầu hết phòng đều đóng kín cửa, hành lang thành nơi để đồ đạc ngổn ngang.
Các phòng đóng kín cửa, bụi bặm, đồ đạc bên trong đã được chuyển đi.
Đối diện Bệnh viện tâm thần Bình Dương là viện Lao phổi Bình Dương, cũng xây dựng từ năm 2013 với quy mô giai đoạn một 150 giường, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. Năm 2018 hoàn thành, bệnh viện bị bỏ hoang.
Năm 2020, Sở Y tế trình UBND tỉnh Bình Dương cũ đầu tư thêm một số hạng mục cải tạo khu cấp cứu, nhà để xe cho cán bộ, nhân viên, thân nhân người bệnh và xe cứu thương… phục vụ hoạt động của Khoa Nhi. Sau dịch Covid-19, công trình được chuyển làm Khoa Nhiễm thuộc Bệnh viện đa khoa Bình Dương cũ.
Sau khi sáp nhập, Sở Y tế TP HCM khảo sát cơ sở vật chất của bệnh viện và chuyển giao cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) xây dựng đề án làm cơ sở 2.
Sở Y tế giao hai bệnh viện Tâm Thần TP HCM và Phạm Ngọc Thạch xây dựng đề án triển khai để đưa hai cơ sở trên vào hoạt động. Hai bệnh viện này làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan để bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.
