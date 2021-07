Hai bệnh nhân Covid-19 tử vong

Theo Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế, đây là 2 ca tử vong thứ 85 và 86.

Ca tử vong thứ 85 là "bệnh nhân 5220", nữ, 81 tuổi, ở TP Bắc Ninh, tiền sử tăng huyết áp 4 năm điều trị thuốc thường xuyên, mổ thay khớp gối nhân tạo trái cách 4 năm, tai biến mạch máu não năm 2019 di chứng suy giảm trí nhớ. Bà là F1 của "bệnh nhân 4944", ngày 24/5 ho, khó thở, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh với chẩn đoán viêm phổi nặng do nCoV trên bệnh nhân tăng huyết áp, tai biến mạch máu não cũ. Bệnh nhân được điều trị oxy hỗ trợ, thuốc chống viêm, thuốc chống đông, kháng sinh.

Ngày 26/5 tình trạng tiến triển nặng, suy hô hấp tăng, bà được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu hấp phụ Cytokine, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, corticoid, chống đông, duy trì an thần, giãn cơ, thuốc vận mạch nâng huyết áp. Tuy nhiên do tuổi cao, bệnh lý nền nặng, bà đáp ứng điều trị kém, tử vong ngày 2/7 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết, viêm phổi do nCoV biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, tai biến mạch não cũ.

Ca tử vong thứ 86 là "bệnh nhân 9533", nam, 64 tuổi, địa chỉ Yên Mỹ, Hưng Yên, tiền sử ung thư vòm họng phát hiện từ tháng 1/2021, đã điều trị hóa xạ trị nhiều đợt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ngày 8/6, bệnh nhân sốt, ho, được xác định mắc Covid-19, chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị với chẩn đoán viêm phổi do nCoV trên bệnh nhân ung thư vòm họng.

Ngày 16/6 bệnh nhân tiến triển nặng, suy hô hấp tiến triển, được can thiệp đặt ống nội khí quản. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: an thần, thở máy, lọc máu hấp thụ Cytokine, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, corticoid, chống đông, thuốc vận mạch nâng huyết áp, điều trị hỗ trợ, tình trạng tổn thương phổi không cải thiện.

Bệnh nhân tử vong ngày 2/7 với chẩn đoán viêm phổi do nCoV biến chứng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư vòm họng.

Như vậy số ca tử vong của đợt dịch này lên 51, nâng tổng số tử vong kể từ đầu dịch lên 86.