Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước

Hà NộiHai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được gia đình và bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.

Hôm 15/10, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sự việc xảy ra ngày 10/10 tại một huyện ngoại thành Hà Nội. Theo lời kể gia đình, người em được vớt lên trước trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Bố mẹ sơ cứu bằng cách ép tim, thổi ngạt khoảng 10 phút trước khi đưa đến trạm y tế xã rồi chuyển tới bệnh viện huyện. Tại đây, sau khoảng 20 phút cấp cứu, tim bé đập trở lại. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Người anh được vớt lên sau đó, thời gian đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu lâu hơn, ước tính khoảng 45 phút.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực cho bé trai thứ nhất, như thở máy, lọc máu, kiểm soát thân nhiệt. Tuy nhiên, do thiếu oxy não quá lâu, bé rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não nặng, không qua khỏi sau 4 ngày điều trị. Còn bé anh khi đưa đến viện thì tình trạng đã rất nặng, hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, được xác định mất não. Gia đình đã xin đưa bé về nhà ngay trong đêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Bá Dũng, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết nguyên nhân tử vong của hai anh em là tổn thương não không hồi phục và suy đa cơ quan do ngạt nước.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh thời gian vàng để cứu não chỉ từ 4 đến 5 phút sau khi thiếu oxy. Quá mốc này, não sẽ tổn thương vĩnh viễn, dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề. Do đó, việc sơ cứu ban đầu đúng cách khi trẻ đuối nước, đặc biệt là ép tim và thổi ngạt ngay tại chỗ, có vai trò quyết định.

"Tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, vì hành động này làm lãng phí thời gian quý báu và có thể khiến dịch dạ dày trào ngược vào phổi, gây thêm nguy hiểm", bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Bác sĩ Dũng điều trị cho một bệnh nhi đuối nước. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để phòng tránh tai nạn thương tâm, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh phải luôn giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là ở khu vực gần ao, hồ, sông, suối, cống rãnh. Các vật dụng chứa nước trong nhà như xô, chậu, chum, vại cần được đậy nắp cẩn thận. Ao, hồ, giếng nước phải có rào chắn an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ ngay từ bậc tiểu học. Trẻ lớn hơn cần được hướng dẫn nhận biết các khu vực nguy hiểm và không tự ý tắm hay chơi đùa gần vùng nước sâu.

Lê Nga