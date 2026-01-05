Hai bé gái tử vong trong nhà cháy

Đồng ThápHai bé gái 8 và 9 tuổi mắc kẹt trong căn nhà cháy, ngạt khói, tử vong lúc cha mẹ đi chợ lấy hàng hóa.

Khoảng 22h ngày 4/1, người dân khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây (Tiền Giang cũ) phát hiện khói bốc lên từ nhà liền kề rộng chừng 50 m2, của anh Trần Tiến Đức (37 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc cũ) nên hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Do cửa nhà bị khóa từ bên trong, công an phường cùng người dân phải dùng dụng cụ phá cửa để tiếp cận hiện trường.

Bên trong căn nhà cháy. Ảnh: Nam An

Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hai con gái của anh Đức bất tỉnh do ngạt khói. Một bé nằm trên sàn nhà gần lối thoát hiểm phía sau, bé còn lại trong phòng ngủ. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng không qua khỏi. Cháy cũng khiến một số đồ đạc trong nhà hư hỏng, tường ám khói.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra sự cố được anh Đức thuê. Hàng đêm, vợ chồng anh lên chợ đầu mối Bình Điền, TP HCM (cách nhà hơn 70 km) lấy nông sản mang về chợ Cai Lậy bán. Hai con nhỏ ở nhà không có người trông coi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Lực lượng chức năng nhận định sự cố có thể do chập điện ở vị trí quạt treo tường. Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nam An