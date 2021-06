Hai bé gái lái ô tô của bố mẹ đi xem cá heo

MỹHai bé gái 4 và 9 tuổi ở bang Utah tự ý lấy ô tô của bố mẹ và tự lái đến Califonia để đi biển cũng như "bơi cùng cá heo".

Giới chức địa phương hôm 3/6 cho biết hai bé gái đã lấy trộm chìa khóa chiếc xe Chevy Malibu của bố mẹ và từ từ đánh xe rời gara ở nhà hôm 2/6 để lái tới California, cách đó hơn 1.200 km.

Sau quãng đường di chuyển khoảng 16 km từ West Jordan tới thành phố West Valley, chiếc xe do cô chị cầm lái đã quệt vào một ô tô và va chạm với một xe đầu kéo trên đường cao tốc 201. Theo truyền thông địa phương, cả hai chị em đều thắt dây an toàn và may mắn không ai bị thương sau sự việc.

Chiếc xe do bé gái 9 tuổi cầm lái va chạm với một chiếc xe đầu kéo ở thành phố West Valley, bang Utah, Mỹ, hôm 2/6. Ảnh: CNN.

Tài xế xe đầu kéo sau khi xảy ra va chạm lập tức gọi cho cảnh sát và khi các sĩ quan tới hiện trường, họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện người điều khiển xe gây va chạm là một bé gái mới 9 tuổi.

"Hai cô bé nói về việc tới California để đi biển, bơi cùng cá heo và kể rằng chúng đã dậy từ 3h sáng", sĩ quan Scott List của của lực lượng cảnh sát Tây Jordan, bang Utah, cho biết.

Theo sĩ quan List, bố mẹ hai cô bé từng nhắc tới kế hoạch đi tới California và đó có thể là lý do thôi thúc hai cô bé tự lái xe tới địa điểm yêu thích. "Bố mẹ hai cô bé vô cùng kinh ngạc khi phát hiện các con đã rời đi", List nói.

Một tài xế xe buýt trường học ở hạt Salt Lake, Danielle LeBlanc, cũng kể lại khoảnh khắc ngỡ ngàng vì nhìn thấy bé gái ngồi sau tay lái trên chiếc xe Chevy Malibu hôm 2/6.

"Tôi rất kinh ngạc. Ôi trời, nếu các con tôi cũng như thế thì sao, thật là điên rồ. Tôi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào và xử trí ra sao nếu cũng rơi vào trường hợp tương tự", LeBlanc nói.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)