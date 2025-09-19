Hai bé gái chào đời khỏe mạnh nhờ can thiệp bào thai

Nhờ sự can thiệp từ bào thai của các bác sĩ Vinmec, hai bé gái mắc hội chứng truyền máu song thai đã chào đời khỏe mạnh.

Chị Trịnh Linh Chi (Hải Phòng) mang thai đầu lòng cặp song sinh từ cuối năm 2024. Những tháng đầu thai kỳ của chị Chi diễn ra bình thường, nhưng đến tuần 16, bác sĩ nghi ngờ chị mắc hội chứng truyền máu song thai - biến chứng hiếm gặp và nguy hiểm.

Đến tuần thai 17, vợ chồng chị tìm đến Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê - Trưởng chuyên khoa Y học bào thai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội). Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ Hiền Lê là một trong những người tiên phong đưa phẫu thuật nội soi laser điều trị truyền máu song thai về Việt Nam, giúp hàng trăm em bé chào đời khỏe mạnh. Bà cũng là người đầu tiên trên thế giới bảo tồn thành công tử cung bị vỡ ở tuần thai thứ 18, đồng thời trực tiếp thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật sản khoa phức tạp.

"Khi thăm khám, tình trạng truyền máu song thai đã ở giai đoạn ba. Nếu không điều trị, một thai có thể chết lưu, thai còn lại đối diện nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc cũng có thể tử vong. Ngoài ra, đa ối nặng dễ dẫn đến vỡ ối, sảy thai. Vì thế, quyết định phải được đưa ra nhanh chóng", bác sĩ Hiền Lê chia sẻ.

Ngay trong ngày, chị Chi được tiến hành nội soi buồng ối đốt mạch bằng laser - kỹ thuật sử dụng ống nội soi để tìm và cắt đứt các mạch máu bất thường giữa hai thai, chấm dứt tình trạng truyền máu lệch. Sau một ngày, các chỉ số ối và Doppler đã trở về bình thường, sức khỏe mẹ và thai nhi ổn định.

Ngày 4/7, hai bé gái lần lượt nặng 2,45 kg và 1,95 kg chào đời tại Vinmec. Bác sĩ Hiền Lê cho biết: "Lần đầu gặp, sản phụ khóc nấc vì sợ hãi. Hôm nay, khi ôm hai con trong tay, sản phụ lại khóc, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc, cũng là phần thưởng lớn nhất cho những người theo đuổi y học bào thai như chúng tôi".

Gia đình chị Trịnh Linh Chi, anh Vũ Xuân Linh tặng hoa cám ơn ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê trong họp báo thành lập chuyên khoa y học bào thai. Ảnh: Vinmec

Hội chứng truyền máu song thai xảy ra khi hai thai chung một bánh rau, có sự thông nối bất thường giữa các mạch máu. Hậu quả là một thai nhận quá nhiều máu, trong khi thai còn lại bị thiếu máu, dẫn tới tình trạng một bên đa ối, một bên thiếu hoặc cạn ối. Nếu không được can thiệp kịp thời, biến chứng này có thể gây bất thường Doppler mạch não, mạch rốn, phù thai, thậm chí tử vong cả hai.

Trong nhiều phương pháp điều trị, phẫu thuật nội soi buồng ối đốt mạch bằng laser được xem là hiệu quả, với tỷ lệ thành công trung bình trên thế giới đạt 80 - 90%. Tại Vinmec, tỷ lệ này khoảng 83%, tương đương các trung tâm quốc tế.

Theo bác sĩ Hiền Lê, buồng tử cung vốn là môi trường an toàn cho thai nhi phát triển. Tuy nhiên, khi xuất hiện bệnh lý nghiêm trọng, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng có thể tiến triển nặng, khiến thai nhi khó sống sót đến khi chào đời. Can thiệp y học bào thai vì vậy trở nên cần thiết, dù luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, vỡ ối, sảy thai hay sinh non.

"Y học bào thai không chỉ dừng ở sàng lọc và chẩn đoán, mà còn trực tiếp can thiệp, điều trị ngay từ trong bụng mẹ. Mục tiêu là giúp em bé chào đời khỏe mạnh như bao trẻ khác, hoặc ít nhất làm chậm tiến triển của bệnh, để sau sinh bác sĩ nhi có thể tiếp tục điều trị hiệu quả, giảm thiểu tối đa biến chứng", bác sĩ Hiền Lê cho hay.

Bác sĩ Hiền Lê khuyến cáo, việc khám thai đúng lịch và siêu âm đầy đủ các mốc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện sớm bất thường, mở rộng cơ hội sống cho thai nhi. Ảnh: Vinmec

Chuyên khoa Y học bào thai tại Vinmec Times City hiện được xây dựng trên nền tảng chuyên môn của hệ thống sản khoa, với sự phối hợp của chẩn đoán hình ảnh, di truyền học, gây mê và hồi sức sơ sinh. Trung tâm có khả năng triển khai toàn diện các kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới: chẩn đoán di truyền tiền sản, siêu âm hình thái chuyên sâu, phẫu thuật nội soi buồng ối, truyền máu trong tử cung, điều trị hội chứng truyền máu song thai, xử lý các bất thường phức tạp như thoát vị hoành, dị tật tim, thalassemia, tiền sản giật...

Điểm khác biệt là thai nhi được xem như một bệnh nhân thực thụ - được thăm khám, chẩn đoán và điều trị ngay từ trong bụng mẹ. Cách tiếp cận này giúp các bác sĩ chủ động xử lý thai kỳ nguy cơ cao, đồng thời góp phần tạo ra một thế hệ công dân khỏe mạnh, đảm bảo an toàn tối đa cho người mẹ.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Trưởng Chuyên khoa Y học bào thai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Ảnh: Vinmec

"Vinmec đặt mục tiêu phát triển y học bào thai không chỉ ở vai trò lâm sàng, mà còn trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia tại Việt Nam, kết nối với cộng đồng quốc tế trong tương lai", Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê nói thêm.

