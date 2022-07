Hai bảo mẫu bị bắt vì 'đánh bé 2 tuổi nguy kịch'

Hai bảo mẫu bị Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng, điều tra về tội Hành hạ người khác, ngày 18/7.

Theo điều tra, bé gái 2 tuổi là con của người phụ nữ quê Đăk Lăk, đến Đà Lạt sinh sống. Tháng trước, chị đi làm ăn xa tận Cần Thơ nên gửi con cho nhân viên một trường mầm non trông giữ. Thời gian gần đây, người trông giữ bận làm nhà nên gửi bé gái cho Vy và Hằng trông giúp với giá hai triệu đồng một tháng.

Trưa hôm qua, trong lúc cho ăn, Hằng thấy bé nôn ói, da tím tái... nên đưa đến Bệnh viện nhi đồng Lâm Đồng, nói rằng cháu bị ngã.

Do bé bị chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương cần phẫu thuật gấp nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ xác định, bé gái bị chấn thương nghiêm trọng, thân thể có nhiều vết bầm tím... thì không thể do bị ngã; có dấu hiệu bị đánh đập nên báo công an.

Khai với cơ quan điều tra, Hằng và Vy thừa nhận đã đánh bé gái nhiều lần; riêng Vy có đạp cháu té. Tuy nhiên, với chấn thương ở vùng đầu nạn nhân, hai bảo mẫu cho rằng "bé tự ngã ở phòng tắm và sàn nhà".

Công an TP Đà Lạt đang thu thập chứng cứ, làm rõ lời khai của hai bị can.

Khánh Hương - Phước Tuấn