Hai bang New York và New Jersey phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ do bão Ida, ít nhất 6 người đã thiệt mạng.

"Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giúp những người dân New York bị ảnh hưởng bởi cơn bão tối nay", Thống đốc New York Kathy Hochul viết trên Twitter đêm 1/9.

Thị trưởng New York Bill de Blasio mô tả tình trạng lũ lụt và thời tiết đêm 1/9 là "sự kiện thời tiết lịch sử".

Hai bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão Ida Một con đường ở Queens, New York bị ngập úng trong bão Ida ngày 2/9. Video: Reuters

NBC New York đưa tin ít nhất 4 người chết vì ở New York trong đêm 1/9, do bị mắc kẹt trong tầng hầm khi mưa bão gây ngập lụt khắp thành phố, trong khi bang New Jersey ghi nhận một trường hợp thiệt mạng vì bão Ida.

Thị trưởng Hector Lora của Passaic, bang New Jersey cũng cho biết có thêm ít nhất một người chết trong trận lũ quét ở thành phố. Lora nói rằng thi thể người đàn ông khoảng 70 tuổi đã được vớt lên từ dòng nước lũ.

Chiếc xe của người đàn ông đã bị nước cuốn trôi và các nhân viên cứu hộ cũng bị nước cuốn vào gầm xe khiến họ rất vất vả mới tiếp cận được người này, theo CNN.

Gần như tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York đều phải dừng hoạt động vào ngày 1/9 do bão Ida. Tất cả phương tiện không khẩn cấp đều bị cấm lưu thông trên các đường phố New York từ 5h sáng 2/9, giới chức thông báo trên Twitter. Cơ quan quản lý giao thông cho biết dịch vụ tàu điện ngầm cũng "cực kỳ hạn chế" do lũ lụt.

Một người lái xe ô tô qua đường cao tốc ngập nước ở Brooklyn, New York rạng sáng 2/9. Ảnh: AFP

Trước đó, Thống đốc New Jersey Phil Murphy cũng ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão. Dịch vụ đường sắt của New Jersey, trừ tuyến đường sắt thành phố Atlantic, đều bị đình chỉ hoạt động vì thời tiết cực đoan.

Lốc xoáy do bão đã quét qua nhiều khu vực ở bang Pennsylvania và New Jersey, theo hình ảnh trên mạng xã hội. Ít nhất 9 ngôi nhà bị phá hủy ở Mullica Hill, New Jersey.

Sân bay Newark Liberty của bang New Jersey thông báo trên Twitter rằng họ đang trải qua "trận lũ lụt nghiêm trọng". Giới chức cho biết sân bay đã nối lại "hoạt động bay hạn chế" vào gần nửa đêm sau khi phải dừng hoạt động hoàn toàn trong tối 1/9.

Thanh Tâm (Theo Reuters)