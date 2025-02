Hai bãi biển Đông Nam Á vào danh sách đẹp nhất thế giới 2025

Banana, Thái Lan và Kelingking, Indonesia là hai điểm đến ở Đông Nam Á được Tripadvisor vinh danh trong danh sách "25 Bãi biển đẹp nhất thế giới".

Tại hạng mục "25 bãi biển đẹp nhất thế giới 2025" do người dùng của Tripadvisor bình chọn, Đông Nam Á có hai đại diện được vinh danh. Các điểm đến còn lại phần lớn đều nằm ở châu Âu, tiếp đến là châu Mỹ và châu Đại dương.

Bãi biển Kelingking cùng dãy núi được ví như "sống lưng khủng long" nhìn từ trên cao. Ảnh: Trịnh Nam Thái

Bãi biển Banana thuộc Phuket, Thái Lan xếp thứ hai trong bảng xếp hạng, được miêu tả "là nơi có đầy đủ những thứ mà du khách cần để dành riêng một ngày thư giãn trên biển". Các trải nghiệm được yêu thích nhất gồm lặn bằng ống thở ngắm các rạn san hô, lướt ván và thư giãn với dịch vụ massage bên bờ biển cùng nhâm nhi đồ uống mát lạnh cùng ẩm thực Thái Lan.

25 bãi biển đẹp nhất thế giới 2025 1. Elafonissi, Hy Lạp 8. Playa de Muro, Tây Ban Nha 15. Manly, Australia 22. Ka'anapali, Mỹ 2. Banana, Thái Lan 9. Kelingking, Indonesia 16. Playa Delfines, Mexico 23. Reynisfjara, Iceland 3. Eagle, Aruba 10. Myrtos, Hy Lạp 17. Plage de Palombaggia, Pháp 24. Bondi, Australia 4. Siesta, Mỹ 11. Spiaggia dei Conigli, Italy 18. Anse Lazio, Seychelles 25. Muro Alto, Brazil 5. Praia da Falésia, Bồ Đào Nha 12. Playa de Maspalomas, Tây Ban Nha 19. Playa Norte, Mexico 6. Playa Varadero, Cuba 13. Ipanema, Brazil 20. Tropea, Italy 7. Bavaro, CH Dominica 14. Poipu Beach Park, Mỹ 21. Balandra, Mexico

Kelingking, đại diện thứ hai của Đông Nam Á, nằm tại đảo Nusa Penida, đứng thứ 9. Nơi đây được ví như thiên đường du lịch của Indonesia và hầu hết du lịch khi đến Bali đều ghé qua. Ngoài sở hữu bãi cát trắng và biển trong, Kelingking còn thu hút khách đến check in nhờ được bao trọn bởi một vách đá có hình sống lưng khủng long khi nhìn từ trên cao. Bãi biển cũng được khách du lịch đánh giá cao nhờ vị trí dễ dàng tiếp cận, có bãi để xe rộng rãi và khung cảnh hoang sơ, hẻo lánh.

"25 bãi biển đẹp nhất thế giới 2025" nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards Best of the Best của Tripadvisor, ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch nổi tiếng thế giới, dựa trên các đánh giá và xếp hạng của người dùng trong 12 tháng. Do đó, danh sách này được quyết định bởi du khách - những người đến từ mọi nơi trên thế giới, chia sẻ về trải nghiệm và câu chuyện của chính mình. Du khách thường dựa vào các tiêu chí như độ xanh sạch đẹp của làn nước và cảnh quan xung quanh, không gian thư giãn, dễ tiếp cận, dịch vụ du lịch đầy đủ, trải nghiệm gây ấn tượng với du khách để chấm điểm các bãi biển.

Các hạng mục khác cũng được vinh danh tại giải thưởng lần này gồm Điểm đến, Trải nghiệm, Khách sạn, Nhà hàng tốt nhất thế giới và từng khu vực. Các giải thưởng được công bố rải rác vào các tháng trong năm.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)