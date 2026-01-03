Hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc ngập trong lục bình, rác

Lượng lớn lục bình và rác thải sinh hoạt trôi dạt vào bãi Khem, bãi Sao khiến nhiều khách quốc tế không dám tắm biển dịp đầu năm 2026.

Sáng 2/1, Elena, du khách Nga, lưu trú tại một villa gần khu vực bãi Khem, cho biết bờ biển tràn ngập rác - chủ yếu là lục bình trôi dạt. Cô không dám tắm biển dù đã lưu trú ở đây khoảng 10 ngày. Trước chuyến đi, Elena được một số khách cảnh báo thời điểm này thường có rác trôi dạt nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô thực sự sốc. Ngày 1/1, Elena thấy nhiều du khách châu Âu tham gia dọn bãi biển cùng người dân bản địa nhưng tình hình vẫn chưa khả quan để tắm.

"Tôi yêu hòn đảo này, bãi biển đẹp nhưng tiếc là nhiều rác. Dù vậy, tôi chắc chắn quay lại vào lần tới", cô nói.

Khách quốc tế tham gia dọn rác ở bãi Khem hôm 1/1. Ảnh: Elena

Từ cuối tháng 12, Juanito, du khách Philippines cũng tới bãi Khem và thấy bãi biển "rất tệ, rác khắp nơi". Dọc bãi Khem, nhân viên một số khu nghỉ dưỡng tập trung dọn rác, tuy nhiên họ cũng chỉ xử lý bãi biển trước mặt, những nơi khác gần như không ai quan tâm - theo Juanito.

Nam du khách cho biết bãi Khem rất nổi tiếng nên tình trạng hiện tại "thực sự đáng tiếc". Theo anh, du khách lẫn người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bãi biển đẹp nhất Phú Quốc này.

Không chỉ bãi Khem, tình trạng bãi Sao cũng tương tự. Sáng 2/1, một số du khách phản ánh tình trạng lục bình trôi dạt thành lớp dày lên bãi biển.

"Thay vì tắm nắng, tận hưởng khung cảnh thơ mộng của bãi biển, xung quanh tôi nhân viên môi trường tất bật dọn rác", một khách nước ngoài nói.

Bãi Sao sáng 2/1. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà hàng Chez Dugong ở khu vực bãi Sao cho biết tình trạng này kéo dài ba ngày nay. Hôm 2/1, nhà hàng huy động hầu hết nhân viên dọn rác đến tận tối nhưng không xuể. Ngoài lục bình, rác thải sinh hoạt cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ - 70% lục bình, 30% rác.

Theo đại diện nhà hàng, họ chỉ xử lý được lục bình ở khu vực bãi biển trước nhà hàng. Các khu khác của bãi Sao vẫn bị lục bình bủa vây, khách không dám tắm.

"Hiện tượng này không thường xuyên nhưng nhiều khách nước ngoài có thể thấy khó chịu và bắt đầu so sánh với những nước khác", đại diện nhà hàng nói, cho biết lượng lục bình sáng 3/1 đã giảm nhưng khách cũng chưa dám tắm.

Đại diện phòng Nông nghiệp và Môi trường Phú Quốc cho biết hiện tượng rác, lục bình trôi từ đất liền vào vẫn xảy ra hằng năm. Đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xử lý.

Thông thường, lục bình bị dòng chảy từ sông ngòi, kênh rạch cuốn ra biển, sau đó thủy triều đẩy vào bờ biển. Hiện tượng này hay xảy ra tại các vùng biển gần cửa sông lớn, đặc biệt sau mùa mưa lũ. Hồi tháng 5/2025, khu vực bãi Sau ở Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Khách nước ngoài sốc vì bãi Khem ngập rác Khách nước ngoài thất vọng vì rác ở bãi Khem. Video: NVCC

Tháng 10/2025, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler công bố Phú Quốc đạt danh hiệu đảo đẹp nhất châu Á với tổng điểm 95,51/100. Ở bảng xếp hạng toàn cầu, Phú Quốc đứng vị trí thứ ba. Bãi Sao và bãi Khem từ lâu nổi tiếng là hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.

Tú Nguyễn