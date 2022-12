Hải âu già nhất thế giới mất bạn đời

MỹChim hải âu Wisdom 71 tuổi trở về nơi làm tổ trên đảo Midway Atoll nhưng bạn đời lâu năm của nó đã mất tích suốt hai năm liền.

Chim hải âu Wisdom làm tổ trong vườn quốc gia Midway Atoll. Ảnh: Wikipedia

Con chim hải âu Laysan tên Wisdom được trông thấy lần đầu tiên ở khu vực làm tổ hôm 23/11. Hải âu đực luôn quay trở lại khu vực làm tổ đầu tiên sau khi trải qua cả năm ở biển, nhưng Wisdom không tìm thấy bạn đời trong năm thứ hai liên tiếp. Hải âu đực cũng mất tích vào năm ngoái, khiến các chuyên gia lo ngại nó có thể đã chết sau hơn 60 năm ở cùng Wisdom, Newsweek hôm 14/12 đưa tin.

Hải âu Laysan là loài chim biển lớn sinh sống khắp phía bắc Thái Bình Dương. Chúng dành phần lớn thời gian trong năm ở biển, chỉ quay về đất liền để làm tổ, ghép đôi và nuôi con. Đa số hải âu Laysan trú ngụ ở quần đảo Hawaii và 70% tổng số lượng làm tổ trên đảo Midway Atoll mỗi năm. Chúng có thể dài khoảng 76 cm, với sải cánh lên tới 203 cm.

Wisdom là một cá thể đặc biệt quan trọng bởi nó là con chim hoang dã già nhất còn sống, ước tính ít nhất 71 năm tuổi. Các nhà khoa học lần đầu tiên đeo vòng cho Wisdom năm 1956 khi nó đã đẻ một quả trứng. Hải âu Laysan không bao giờ đẻ trứng trước 5 tuổi, theo thông báo của Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS).

"Chúng tôi nghĩ hải âu Laysan sống khoảng 40 năm, nhưng rất khó biết chắc chắn vì phần lớn chim không già đi nhiều so với lúc chưa trưởng thành. Vì vậy, chúng tôi dựa vào ghi chép trên vòng để ước tính tuổi thọ", Natasha Gillies, nhà nghiên cứu chim biển ở Đại học Liverpool, Anh, cho biết.

USFWS ước tính Wisdom đẻ 50 - 60 quả trứng trong đời, khoảng 30 con non đã mọc đủ lông cánh thành công và rời khỏi tổ. Hải âu Laysan thường chỉ ghép đôi với một cá thể trong suốt cuộc đời của chúng. Chim sắp trưởng thành quay trở lại khu tổ 3 năm sau khi mọc đủ lông cánh và dành 4 - 6 tháng tiếp theo để tìm kiếm bạn đời. Hải âu Laysan sẽ ghép đôi thông qua nghi thức tán tỉnh công phu và đẻ con non đầu tiên ở 7 - 8 tuổi.

Trên đảo Oahu của Hawaii, 31% số cặp ghép đôi bao gồm 2 con cái nuôi. Chúng ấp và nuôi chim non từ trứng thụ tinh lấy của con chim khác. Việc thay thế bạn đời có thể mất nhiều thời gian do hai con chim phải thực hiện một loạt vũ điệu, bao gồm nhiều chuyển động phức tạp. Dù lớn tuổi, Wisdom vẫn có thể có thêm con non với bạn đời mới. Tuy nhiên, cả hải âu đực và cái thường chăm con kém hơn khi già đi. Vì vậy, những lứa con tương lai của Wisdom có thể có tốc độ mọc đủ lông cánh chậm hơn.

An Khang (Theo Newsweek)