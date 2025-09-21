Hai anh em tử vong dưới mương ở TP HCM

Hai anh em nằm bất động cạnh mương nước ở phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ) sau khi dùng điện để bắt cá, trưa 21/9.

Khoảng 11h, người dân sống trong khu dân cư trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, phát hiện hai người đàn ông (50 và 43 tuổi) nằm bất động gần mương nước, bên cạnh có đường dây điện và bình ắc quy. Họ đến kiểm tra thì cả hai đã tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể hai nạn nhân về nhà xác để điều tra. Ảnh: Đình Văn

Người dân cho biết, trước khi xảy ra sự cố, hai anh em đã câu đường dây điện từ trong nhà ở gần đó để kích điện bắt cá dưới mương. Cả hai thường bắt cá để ăn và bán lại.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường. Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu là rò rỉ điện.

Kích điện là phương pháp đánh bắt kiểu tận diệt. Điện từ bình ắc quy đi qua bộ phận kích tạo ra dòng điện cường độ lớn. Nguồn này phóng xuống nước khiến cá trong bán kính một mét bị điện giật mạnh. Hình thức đánh bắt này bị cấm sử dụng.

Đình Văn