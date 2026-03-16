Hai anh em tự chế robot xoay rubik

AnhThe Revenger, robot tự chế của hai anh em Matthew và Thomas Pidden (Anh), lập kỷ lục thế giới về thời gian giải khối rubik 4x4x4 ngắn nhất.

The Revenger xoay xong khối rubik bị xáo trộn chỉ trong 45,3 giây, nhanh hơn 33 giây so với robot đứng thứ hai. Nỗ lực lập kỷ lục diễn ra vào năm ngoái tại Đại học Bristol, nơi anh em Pidden theo học, và được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận tháng này.

"Tôi quyết định lập kỷ lục như một phần của đồ án tốt nghiệp đại học. Tôi yêu thích rubik từ khi còn nhỏ và cũng thích khoa học máy tính. Kết hợp cả hai dường như là bước tiến tự nhiên và một dự án tuyệt vời", Matthew chia sẻ với tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

The Revenger giải khối rubik tổng cộng 6 lần. Hai lần thử đầu tiên không phá được kỷ lục thế giới cũ, nhưng lần thứ ba đã thành công với thời gian 55 giây. Dù vậy, anh em Pidden tin rằng robot vẫn có thể làm tốt hơn. Cuối cùng, ở lần thử thứ 6, robot tiếp tục phá kỷ lục với thời gian 45,3 giây trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người chứng kiến.

The Revenger trang bị cặp webcam giúp quét khối rubik, trong khi các cánh tay được thiết kế riêng để cầm nắm và xoay nó. Một laptop chạy thuật toán đặc biệt, đóng vai trò như bộ não của robot, được đặt gần đó giúp phân tích dữ liệu từ webcam và nhanh chóng tính toán các bước xoay. Trong bài kiểm tra, webcam bị che đến khi đồng hồ bấm giờ bắt đầu nhằm đảm bảo robot không "nhìn trước".

Anh em Pidden chế tạo The Revenger trong 15 tuần. Matthew tập trung chủ yếu vào phần mềm và hệ thống điều khiển, phát triển thuật toán cho phép robot phân tích khối rubik và xác định trình tự xoay. Thomas thiết kế và sản xuất nhiều bộ phận cơ khí của robot bằng công nghệ in 3D.

Kỷ lục 45,3 giây chỉ dành cho rubik 4x4x4. Loại truyền thống 3x3x3, do nhà điêu khắc người Hungary Erno Rubik phát minh năm 1974, được giải nhanh hơn đáng kể với thời gian 0,103 giây - nhanh hơn một cái chớp mắt. Kỷ lục này do robot của nhóm sinh viên kỹ thuật tại Đại học Purdue thiết lập năm 2025. Trong khi đó, thời gian ngắn nhất mà con người giải được khối rubik truyền thống là 2,76 giây, do cậu bé 9 tuổi Teodor Zajder (Ba Lan) thiết lập tháng trước.

Thu Thảo (Theo Popular Science, Interesting Engineering)