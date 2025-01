Hai anh em mặc vest đi trộm

Tiền GiangNguyễn Văn Vũ, 24 tuổi, rủ em trai 14 tuổi mặc vest, mang giày da để mọi người không đề phòng rồi đột nhập các căn nhà vắng chủ trộm tài sản.

Ngày 1/1, Vũ bị Công an huyện Cái Bè bắt tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản. Em trai cùng cha khác mẹ của anh ta chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cảnh sát giao cho chính quyền địa phương lập hồ sơ quản lý, giáo dục.

Nguyễn Văn Vũ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, 11 hôm trước, người phụ nữ 35 tuổi ở Mỹ Hội, Cái Bè, về nhà sau bữa tiệc thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cạy, hơn 22 chỉ vàng 18K, 5 chỉ vàng 24K cùng hơn 140 triệu đồng (tổng giá trị 323 triệu đồng) đã mất nên trình báo cảnh sát.

Cảnh sát trích xuất camera an ninh, phát hiện hai thanh niên mặc áo vest sang trọng, mang giày da, đeo túi xách, đội mũ rộng vành xuất hiện tại khu vực nhà nạn nhân nên lần theo dấu vết. Tối ba hôm sau, các trinh sát Công an huyện Cái Bè phối hợp Công an tỉnh An Giang tìm đến căn nhà tại TP Long Xuyên xác minh, phát hiện Vũ và em trai vắng nhà thời điểm xảy ra vụ trộm. Hai anh em sau đó trở về nhà nhưng lại rời đi lập tức.

Cảnh sát khoanh vùng các điểm lưu trú trên địa bàn, đến sáng hôm sau bắt Vũ tại khách sạn tại TP Long Xuyên, thu giữ một số tài sản cùng 70 triệu đồng.

Vũ và em trai ăn mặc sang trọng để trộm tài sản bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Camera an ninh

Vũ thừa nhận hành vi, khai cần tiền xài nên rủ em trai đi trộm. Hai anh em bắt xe khách từ TP Long Xuyên đi khoảng 100 km đến xã An Cư, huyện Cái Bè. Họ mặc quần áo sang trọng để người dân không nghi ngờ, đi bộ dọc các tuyến đường tìm nhà khá giả đột nhập trộm tài sản.

Sau khi gây án, hai anh em bắt nhiều chặng xe ôm, đốt bỏ quần áo, giày, để xóa dấu vết; sau đó bắt xe về nhà chia nhau tài sản trộm được.

Nam An