Hai anh em đuối nước khi cứu nhau dưới kênh Ngàn Trươi

Hà TĩnhBé trai 4 tuổi trượt chân xuống kênh thủy lợi, anh 12 tuổi nhảy xuống cứu nhưng không thành, cả hai bị cuốn đi và tử vong, chiều 28/6.

Khoảng 17h ngày 28/6, em Nguyễn Trần Bảo (12 tuổi) chở em trai Nguyễn Trần Anh Khoa (4 tuổi) đi chơi bằng xe đạp trên đường đê thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đến gần kênh Ngàn Trươi, Khoa xuống bậc nước để rửa chân thì trượt ngã và bị nước cuốn đi.

Thấy em gặp nạn, Bảo lập tức nhảy xuống cứu nhưng không thành công. Cả hai bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu.

Thời điểm này, một người dân đi xe máy ngang qua phát hiện sự việc, cố gắng xuống cứu nhưng không kịp. Người này đã trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị vận hành kênh Ngàn Trươi nhanh chóng đóng cống để phục vụ công tác tìm kiếm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thi thể hai anh em được tìm thấy tại cống Rú Mịn (xã Đức Đồng), cách nơi gặp nạn hơn 1 km.

Kênh thủy lợi Ngàn Trươi đoạn chảy qua huyện Đức Thọ. Ảnh: Hùng Lê

Kênh thủy lợi Ngàn Trươi chảy từ huyện Vũ Quang về kênh Linh Cảm (huyện Đức Thọ), có bề rộng hơn 10 m, đáy sâu khoảng 4 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước dâng cao do đang bơm phục vụ tưới tiêu cho hoa màu.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ cao gấp đôi so với trẻ thành thị. Từ năm 2018, chương trình phòng chống đuối nước đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành có nguy cơ cao, như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng..., giúp hàng chục nghìn trẻ được học bơi và kỹ năng an toàn dưới nước.

Giai đoạn 2023-2025, chương trình được mở rộng ra nhiều địa phương khác, đặt mục tiêu dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ từ 6 đến 15 tuổi và đào tạo kỹ năng an toàn cho khoảng 50.000 trẻ. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi.

Đức Hùng