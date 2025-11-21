Hai anh em cướp 54 tấn cá tra

An GiangCho rằng chủ nhà máy sản xuất cá tra quỵt tiền vận chuyển, Đỗ Văn Phương, 40 tuổi, đã nghe theo lời anh trai cướp ghe chở 54 tấn cá đem bán.

Ngày 21/11, Phương và anh trai Đỗ Thanh Huy (43 tuổi) cùng Đào Văn Hiền (41 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản.

Trong đó, Huy bị xác định vai trò chủ mưu của vụ án.

Đỗ Văn Phương (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ngày 20/2, Huy được người tên Toàn thuê chở cá tra cho Công ty TNHH MTV Trần Hân, từ TP Cần Thơ về Tiền Giang với tiền công 400 đồng mỗi kg. Huy điều hai ghe đi nhận 54 tấn cá, giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Cho rằng chủ nhà máy và Toàn muốn quỵt tiền vận chuyển còn nợ trước đó, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá đang chở, đem bán cấn trừ nợ.

Huy chỉ đạo Hiền nói dối với đội ghe điều chỉnh lịch trình, chở đến phường Mỹ Thới, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau đó phối hợp với Phương cướp số cá sang hai ghe khác, chở đem bán.

Đào Văn Hiền (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Chủ lô cá trình báo công an. Hai hôm sau, Huy biết tin đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Mở rộng vụ án, công an bắt Phương và Hiền với cáo buộc tiếp tay vụ cướp.

Ngọc Tài - Tiến Tầm