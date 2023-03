Hai anh em chém chết nghi can trộm

An GiangPhát hiện xe máy bị lấy mất, Phan Hoàng Vinh, 31 tuổi, cùng em trai đuổi theo nghi can trộm đến phà An Hoà, TP Long Xuyên, rồi chém chết.

Ngày 16/3, Vinh cùng em trai Phan Hoàng Việt, 28 tuổi, bị bắt về hành vi Giết người sau gần một tháng lẩn trốn ở nhiều tỉnh. Phan Hoàng Vinh (trái) và Phan Hoàng Việt bị bắt tại Vĩnh Long và Cà Mau. Ảnh: Bích Trâm Theo cơ quan điều tra, anh em nghi phạm và nạn nhân Trần Hùng Lĩnh đều từng mua bán và sử dụng ma tuý, riêng Vinh có tiền án Cướp giật tài sản. Ngày 16/2, Lĩnh nhờ Vinh chở từ Cần Thơ đến TP Long Xuyên với tiền công 500.000 đồng. Trên đường đi, Vinh ghé vào nhà ở huyện Chợ Mới để lấy đồ. Lĩnh ở ngoài lấy xe máy của Vinh bỏ chạy. Vinh cùng Việt cầm dao đuổi theo đến phà An Hoà. Thấy Lĩnh ngồi trên lan can phà, hai anh em xông đến chém nhiều nhát dao. Nạn nhân chết tại chỗ, còn anh em Vinh bỏ trốn. Truy tìm suốt gần một tháng, cảnh sát phát hiện anh em Vinh đang lẩn trốn tại Vĩnh Long và Cà Mau nên vây bắt. Ngọc Tài - Bích Trâm