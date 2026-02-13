Hai anh em bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán 50.000 thuốc lá điện tử

Hà TĩnhNguyễn Tuấn Anh cùng em trai và 3 đồng phạm bị cáo buộc buôn bán 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2026, Tuấn Anh, 33 tuổi; Nguyễn Việt Anh, 32 tuổi (em trai); Hoàng Đức Giang; Nguyễn Đức Trình, 32 tuổi; Nguyễn Đức Hảo, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm theo khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

5 nghi can (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, giữa năm 2023, nhóm Tuấn Anh tổ chức mua bán thuốc lá điện tử gồm thân máy (vape), tinh dầu, đầu hút và loại dùng một lần (pod), đặt cơ sở tại một khu đô thị ở Hà Nội.

Ban đầu, nhóm này bán trực tiếp, sau đó chuyển sang kinh doanh qua mạng xã hội và Telegram nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ ngày 1/1/2025, Nhà nước cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, song Tuấn Anh và nhân viên vẫn tiếp tục nhập hàng do lợi nhuận cao.

Hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử được thu từ nhà của Tuấn Anh và đồng phạm ở Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Anh em Tuấn Anh liên hệ nhiều đầu mối trong và ngoài nước, trong đó có một người nước ngoài chưa rõ lai lịch, để mua hàng. Thuốc lá điện tử và linh kiện được tập kết tại nhiều kho ở xã An Khánh (Hà Nội) và một số địa điểm khác gần đó.

Để mở rộng hoạt động, hai anh em thuê người quản lý kho, đóng gói, giao hàng. Việc chốt đơn được thực hiện qua các nhóm kín trên mạng xã hội. Hàng hóa được phân tán tại nhiều địa điểm, không công khai kho chứa, dòng tiền giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc.

Vài tháng trước, trinh sát phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn nên điều tra, lần ra đường dây của Tuấn Anh.

Thuốc lá điện tử được nhóm của Tuấn Anh bán trên các nhóm kín của mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 2, hàng chục cảnh sát đột kích 4 kho hàng của nhóm này, thu giữ 136 thùng chứa gần 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ tang vật có tổng giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng