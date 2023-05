HAGL suýt thua phút cuối trước Đà Nẵng

Đà NẵngHAGL dẫn bàn nhưng để gỡ hòa 1-1, thậm chí suýt thua ngược chủ nhà Đà Nẵng ở phút bù vòng 9 V-League 2023.

Phút bù cuối cùng, trọng tài cho Đà Nẵng đá phạt chếch cánh phải. Bóng được nhồi vào vòng cấm HAGL. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh băng ra đấm hụt. Nhưng trước mặt là khung thành HAGL bỏ trống, tiền đạo Hà Minh Tuấn đánh đầu chệch cột.

Kết quả 1-1 khiến Đà Nẵng vẫn là một trong hai đội, bên cạnh Bình Dương, chưa thắng tại V-League 2023. Cả hai có cùng năm điểm, nhưng Đà Nẵng xếp trên, đứng thứ 12 do hơn hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -6). Trong khi đó, HAGL nối dài mạch không thắng lên bốn trận, trong đó có ba trận hoà. Thầy trò HLV Kiatisuk hiện đứng thứ chín, có cùng 10 điểm như Khánh Hòa nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tiền vệ đội trưởng HAGL Nguyễn Tuấn Anh khống chế bóng trước các tiền vệ Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định

Trận đấu trên sân Hòa Xuân chứng kiến HAGL nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian với 53% thời lượng cầm bóng và dứt điểm bảy lần - nhiều hơn một so với Đà Nẵng. Washington Brandao liên tục làm khổ hàng thủ chủ nhà bằng những pha đua tốc độ và sức càn lướt hai bên cánh.

Phút 11, tiền đạo người Brazil vượt qua Mauricio Pinto bên cánh trái nhưng thủ môn Phan Văn Biểu kịp băng ra khép góc. Sau đó, Brandao làm điều tương tự với Lương Duy Cương bên cánh phải rồi chuyền cho Paollo Oliveira. Bóng được chuyển tiếp cho Trần Minh Vương dứt điểm, nhưng bị hậu vệ Đà Nẵng cản phá.

Rodrigo Dias (áo cam) đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho Đà Nẵng trước HAGL. Ảnh: Viết Định

Phút 64, HLV Kiatisuk tung tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Quốc Việt vào sân. Tuyển thủ U22 Quốc gia chỉ cần một phút để ghi dấu ấn. Anh bấm bóng ra sau lưng hàng thủ Đà Nẵng để Brandao phá bẫy việt vị rồi sút chéo góc mạnh, không cho Văn Biểu cơ hội cản phá.

Sau bàn mở tỷ số, HAGL vẫn giữ nguyên cách chơi kiểm soát bóng. Đà Nẵng thì tiếp tục đá đơn điệu, nhưng bất ngờ gỡ hòa ở phút 70 trong một tình huống bóng dài. Từ cánh trái, Giang Trần Quách Tân nhồi vào vòng cấm để Rodrigo Dias đè mặt hậu vệ HAGL đánh đầu đưa bóng chạm mép xà ngang vào lưới.

Bàn gỡ giúp đội chủ sân Hòa Xuân lên tinh thần, chơi mạnh mẽ trong hơn 20 phút cuối. Họ đã có thể làm nên chuyện nếu Hà Minh Tuấn tận dụng thành công cơ hội vàng ở phút cuối.

HAGL suýt thua phút cuối trước Đà Nẵng

Đội hình xuất phát

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Mauricio Pinto, Lương Duy Cương, Công Nhật, Trọng Nam, Đặng Anh Tuấn, Hoàng Minh Tâm, Phi Hoàng, Rodrigo Dias, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy

HAGL: Huỳnh Tuấn Linh, Thanh Nhân, Dụng Quang Nho, Pape Diakite, Trần Bảo Toàn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương, Tuấn Anh, Paollo Oliveira, Washington Brandao.

Hiếu Lương