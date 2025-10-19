HAGL lần thứ ba xuống cuối bảng V-League 2025-2026

Hải PhòngHAGL thế chỗ Thanh Hóa ở đáy bảy V-League 2025-2026 sau khi thua Hải Phòng 0-3 ở vòng 7, tối 19/10.

Trên sân Lạch Tray, HAGL thua sớm hai bàn. Phút thứ 7, Nguyễn Thanh Nhân chuyền về bất cẩn để Fred Friday khống chế. Tiền đạo sinh năm 1995 dốc bóng tốc độ quang Đinh Quang Kiệt vào vòng cấm, rồi sút chân phải xỏ háng Trần Trung Kiên mở tỷ số. Ba phút sau, Trung Kiên bắt không dính cú sút của Nguyễn Hữu Nam, để Joel Tagueu băng vào đá bồi nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thua chóng vánh khiến các cầu thủ HAGL mất phương hướng. Họ thậm chí không thể dồn lên tấn công trước một Hải Phòng phối hợp nhịp nhàng và giữ cự ly hợp lý.

HAGL (áo xanh) thua Hải Phòng 0-3 ở vòng 7 V-League 2025-2026 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 19/10/2025. Ảnh: Hải Phòng FC

Tỷ số 3-0 được ấn định ở phút 84. Tiền vệ vào sân thay người Cao Hoàng Minh để mất bóng, giúp Tagueu chuyền sang phải. Luiz Antonio thoải mái căn chỉnh trước khi sút chân phải vào góc cao trái thành bàn.

Trong khi đó, ở trận cùng giờ, Thanh Hóa mở tỷ số nhưng vẫn phải ngược dòng để hòa chủ nhà PVF-CAND 2-2. Phút 40, Võ Nguyên Hoàng xử lý ở bên trái vòng cấm trước khi dứt điểm góc hẹp. Bóng đập chân Nguyễn Hiểu Minh bay vào góc gần khiến Phí Minh Long giật mình không kịp cản phá. Tiền đạo của Thanh Hóa không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Choi Won-kwon không thể giữ vững lợi thế, đặc biệt khi PVF-CAND tung hậu vệ phải Võ Anh Quân vào sân. Phút 60, khung thành Thanh Hóa chao đảo. Anh Quân tạt từ biên phải đến cột xa để Nguyễn Xuân Bắc đệm lòng một chạm vào góc phải gỡ hòa. Bảy phút sau, ở vòng cấm cánh phải, chính Quân ngoặt bóng lừa đồng đội ở U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ, rồi sút chân trái vào góc gần giúp chủ nhà dẫn trước.

Hậu vệ Võ Anh Quân (áo đỏ) góp một bàn và một kiến tạo giúp PVF-CAND hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên ngày 19/10/2025. Ảnh: PVF-CAND

Lợi thế của PVF-CAND chỉ giữ được 11 phút trước khi siêu phẩm đến với đội khách. Từ đường chuyền ở biên trái, trung vệ Trịnh Văn Lợi hãm bóng bằng ngực rồi tung móc chân trái đưa bóng bay vào góc cao trái ấn định tỷ số 2-2.

Trong những phút cuối, HLV Thạch Bảo Khanh tung tiền đạo nhập tịch kỳ cựu Hoàng Vũ Samson vào sân. Anh có một hai pha dứt điểm bằng đầu và chân trái nhưng không hạ được thủ môn Trịnh Xuân Hoàng.

Kết quả này khiến Thanh Hóa và HAGL vẫn là hai đội chưa thắng tại V-League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh đẩy HAGL xuống cuối bảng. Thanh Hóa có 4 điểm, hơn HAGL một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Đây là lần thứ ba HAGL xuống cuối bảng mùa này, còn lại đứng thứ 13. Vấn đề của đội bóng phố Núi là khâu ghi bàn khi mới có một pha lập công sau sáu trận.

V-League mùa này có 1,5 suất xuống hạng. Suất trực tiếp dành cho đội đứng thứ 14, còn đội thứ 13 đá play-off với á quân hạng Nhất.

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiêu , Nhật Minh, Triệu Việt Hưng, Lê Mạnh Dũng, Hồ Minh Dĩ, Hữu Nam, Luiz Antonio, Joel Tagueu, Fred Friday

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Phan Du Học, Jairo Filho, Văn Triệu, Trần Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel Silva, Võ Đình Lâm, Hoàng Vĩnh Nguyên, Minh Tâm.

Hiếu Lương