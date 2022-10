HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp ở V-League

Đà NẵngHoà 0-0 trên sân Đà Nẵng chiều 22/10, HAGL nối dài mạch không thắng tại V-League lên 9 trận, nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc đua trụ hạng.

Lần nhất đoàn quân dưới trướng HLV Kiatisuk hưởng niềm vui chiến thắng tại V-League 2022 là trận hạ chủ nhà Sài Gòn FC 1-0 ở vòng 11 ngày 5/8. Trong 9 trận kế tiếp, tính cả chuyến làm khách ở vòng 21 hôm nay, HAGL thua 5 và hoà 4.

Từ chỗ phơi phới hy vọng đua vô địch với mạch 5 chiến thắng tính đến khi họ đánh bại Sài Gòn FC, đội bóng phố núi giờ cảm nhận rõ rệt sức nóng của cuộc đua trụ hạng. Dù kiếm thêm một điểm tại Hoà Xuân hôm nay, HAGL mới có 23 điểm, chỉ nhiều hơn 6 điểm so với hai đội bét bảng là Hà Tĩnh và TP HCM, trong khi đang đá nhiều hơn hai đội này một và hai trận. Năm vòng cuối vì thế hứa hẹn sẽ rất khốc liệt với HAGL, khi lối chơi của họ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Công Phương đi bóng trong trận HAGL hoà chủ nhà Đà Nẵng 0-0 chiều 22/10. Ảnh: Lâm Đồng

Trên sân Hoà Xuân, HLV Kiatisuk chỉ thay đúng một vị trí đá chính so với trận thua Viettel 0-2 ở vòng 20, khi thay Hữu Tuấn bằng ngoại binh An Sae-hee. Điều chỉnh này phần nào giúp HAGL phòng ngự tốt hơn khi trung vệ Hàn Quốc tỏ ra chắc chắn, can thiệp chính xác, hoá giải nhiều pha phối hợp của Đà Nẵng.

Nhưng ở khâu tấn công, HAGL vẫn giữ bộ mặt quen thuộc của họ gần đây: thiếu sức sống, thiếu sáng tạo và mất phương hướng. Ở trận thua Viettel ngày 18/10, Văn Toàn, dù bỏ lỡ gần năm cơ hội, vẫn là điểm sáng về tinh thần thi đấu của đội bóng phố núi. Nhưng hôm nay, anh cũng mờ nhạt như những Văn Thanh, Tuấn Anh hay Minh Vương...

Công Phượng và ngoại binh Brandao ít nhiều vẫn giữ được nhiệt trong các tình huống di chuyển, cầm bóng, nhưng không thể tạo ra đột biến. Cơ hội rõ nhất của HAGL trận này đến từ một pha cố định và thuộc về hai hậu vệ. Phút 38, Hồng Duy treo bóng cho An Sae-hee đánh đầu dội xà. Cố gắng điều chỉnh của Kiatisuk ở hiệp hai, với việc tung hai cầu thủ trẻ Đức Việt, Bảo Toàn vào thay Tuấn Anh, Văn Sơn, không đủ để giúp đội khách khởi sắc.

Thủ môn Đà Nẵng Văn Biển vô hiệu hoá một đường bóng bổng hướng tới Brandao. Ảnh: Lâm Đồng

Đà Nẵng vừa cắt đứt mạch 7 trận không thắng khi hạ Thanh Hoá 1-0 ở vòng 20 cách đây bốn ngày. Nhưng vẫn trên sân nhà hôm nay, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng không thể giữ đà thăng tiến. Họ cũng chơi thiếu sức sống hệt đối phương, khi những đốm lửa nhỏ như Văn Long, Công Nhật không đủ để truyền cảm hứng giúp cả tập thể tạo đột biến. Đà Nẵng thậm chí phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Văn Biểu để để giữ sạch lưới về cuối hiệp hai.

Ở vòng 22, khó khăn hứa hẹn tiếp tục bủa vây cả hai đội. Ngày 28/10, HAGL được trở về sân nhà Pleiku, nhưng đụng phải Bình Định đang đua vô địch. Sau đó hai ngày, Đà Nẵng làm khách của Hà Nội FC - đội đang tiến rất gần đến ngôi vô địch.

Lâm Đồng