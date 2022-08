HAGL - Hải Phòng: Cuộc chiến duyên nợ ở V-League 2022

Không được HAGL trọng dụng, Việt Hưng, Ngọc Quang và Quang Nho phải chuyển sang Hải Phòng theo diện cho mượn. Trong trận cầu đinh vòng 13, họ trở lại sân Pleiku trong thế đối đầu.

HAGL - Hải Phòng: 17h thứ Sáu 19/8 trên VnExpress. Trở lại sau giai đoạn nghỉ cho đội U23 đá SEA Games và U23 châu Á, HAGL rũ bùn đứng dậy với sáu trận bất bại liên tiếp, trong đó có năm chiến thắng. Họ leo lên thứ hai và trở thành ứng viên cho chức vô địch V-League 2022. Nhưng ở trận đại chiến với kình địch Hà Nội vòng trước, đội bóng của bầu Đức thất bại 1-2 trên sân Hàng Đẫy. Không chỉ trải qua mùa thứ 11 liên tiếp không thắng trên sân của Hà Nội, HAGL còn để đối thủ xây chắc đỉnh bảng với cách biệt bảy điểm. Nếu để khoảng cách rộng hơn, hy vọng vô địch của HAGL sẽ lại vơi đi ít nhiều.

Châu Ngọc Quang (số 10) ăn mừng khi ghi bàn, giúp Hải Phòng đánh bại Đà Nẵng trên sân Lạch Tray. Ảnh: Lâm Thoả

Đúng lúc khó khăn, việc được trở về sân nhà, tiếp đón Hải Phòng đang có dấu hiệu hụt hơi, là cơ hội không thể lãng phí với đội bóng của HLV Kiatisuk. Pleiku mùa này là điểm tựa của HAGL, với ba thắng và hai hòa.

Điều đặc biệt với HAGL trận này là phải đối đầu với chính những cầu thủ do họ đào tạo: Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho. Cả ba chuyển đến Hải Phòng đầu mùa, và ngay lập tức toả sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Việt Hưng đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Hải Phòng với 10 trận, còn Ngọc Quang chỉ kém một trận. Quang Nho phải cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với Nguyễn Hải Huy, Martin Lo hay Moses Oloya nhưng cũng góp mặt bảy trận. Hợp đồng cho mượn của ba cầu thủ trên không có điều khoản cấm thi đấu khi đối đầu chủ quản HAGL. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết bản thân ông luôn tin tưởng vào năng lực và tinh thần của bộ ba kể trên - những người góp phần quan trọng giúp Hải Phòng đạt 17 điểm sau 11 trận và nhiều thời điểm đứng đầu V-League.

HAGL cần một chiến thắng để xua đi nỗi buồn thua trận 1-2 trên sân của Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Ảnh: Lâm Thỏa

Rimario là một người cũ khác mà HAGL phải e ngại. Tiền đạo ngoại binh này từng khoác áo đội bóng phố núi năm 2018, trước khi bị sa thải do không ghi được bàn nào trong cả giai đoạn một. Nhưng, ở các đội bóng sau này, Rimario đều gây ấn tượng. Hiện tại, anh chính là cầu thủ ghi bàn tốt nhất V-League (chín bàn). Rimario còn có duyên với mành lưới... HAGL, khi năm lần xé lưới đội bóng cũ trong màu áo Thanh Hoá và Hà Nội.

Trận này, HAGL thiếu cầu thủ chạy cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy bị treo giò do đã nhận đủ ba thẻ vàng. Họ cũng nhiều khả năng không thể sử dụng Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo 27 tuổi ghi bàn duy nhất giúp HAGL giành chiến thắng trên sân của Sài Gòn ở vòng 11, nhưng sau đó bị ốm và vắng mặt ở trận đấu Hà Nội.

Hà Tĩnh - Nam Định: 18h thứ Sáu 19/8. Sau khi thua 0-1 trước SLNA, ghế của HLV Nguyễn Văn Sỹ thêm lung lay. Nhiều CĐV Nam Định đòi CLB thay tướng nếu không sẽ dừng đến sân. Không chỉ thành tích bết bát với chỉ chín điểm sau 11 trận, người hâm mộ còn bất mãn với lối chơi vô hồn của đội chủ sân Thiên Trường, khi gần như chỉ biết phất bóng bổng lên cho bộ đôi ngoại Fagan và Mansaray. Tối hậu thư đã được chuyển đến HLV Nguyễn Văn Sỹ, và thêm một trận thua nữa có thể ông sẽ phải rời "ghế nóng".

HLV Nguyễn Văn Sỹ đối mặt nguy cơ lớn bị sa thải khi thành tích của Nam Định bết bát. Ảnh: Lâm Thỏa

Trước khi đến Hà Tĩnh, Nam Định quyết định "trảm" Fagan - người không ghi được bàn nào qua ba trận và cho thấy dấu hiệu tuổi tác, di chuyển khó khăn. Đội bóng thành Nam sẽ không chiêu mộ thêm ngoại binh, bởi Rodrygo da Silva Dias đã có thể trở lại sau thời gian điều trị chấn thương. Tiền đạo 28 tuổi vốn được đánh giá là sung sức, năng nổ và có khả năng làm tường tốt.

Hà Tĩnh cũng khốn khó. Ba trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Thanh Hoá khiến đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công bay khỏi vùng an toàn. Họ rơi xuống 10 với 11 điểm, chỉ nhiều hơn một điểm so với vị trí áp chót của Nam Định. Màn so tài giữa họ lần này không khác gì "trận chung kết ngược", và có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng.

Bên cạnh lực lượng không khác biệt và phong độ bết bát như nhau, thành tích đối đầu của Hà Tĩnh và Nam Định cũng cân bằng khi mỗi bên thắng hai trong bốn lần đụng độ gần nhất.

Viettel - SLNA: 19h15 thứ Sáu 19/8. Viettel sở hữu nhiều ngôi sao như Gieovane, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Nguyên Mạnh... nhưng thi đấu thiếu thuyết phục mùa này. Hệ quả, họ mới giành năm chiến thắng qua 11 trận và đứng thứ sáu.

Chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng giúp chiếc ghế của HLV Bae Ji-won bớt lung lay, nhưng đó không phải là chiến thắng có thể truyền cảm hứng cho Viettel. Trước một tập thể trẻ trung và không ngôi sao, đội khách cũng phải chờ tới ít phút cuối trận mới kiếm được hai bàn từ các sai lầm cá nhân. Vòng này, Viettel hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu SLNA, đội bóng đang bay cao nhờ dàn cầu thủ chất lượng, cá tính và sẵn sàng thách thức ngôi vô địch. Với chiến thắng 1-0 trên sân Thiên Trường vòng trước, SLNA đang đứng thứ hai với 20 điểm.

Gieovane (trái) là hy vọng lớn trên hàng công của Viettel. Ảnh: VPF

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ đặc biệt với cá nhân Quế Ngọc Hải. Anh từng cùng Viettel lên ngôi vô địch V-League, nhưng trước thềm mùa giải 2022 từ chối gia hạn hợp đồng để trở về khoác áo SLNA. Trong buổi tập chiều 18/8, Quế Ngọc Hải đã dành cho các đồng đội rất nhiều cái ôm.

"Ở Viettel, tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp, đạt được nhiều danh hiệu. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị ở cuộc đối đầu này", anh chia sẻ. "Viettel có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là nhiều cầu thủ trẻ. Dù chưa lấy lại được những gì tốt nhất do chấn thương của đội trưởng Bùi Tiến Dũng, tôi nghĩ họ sẽ cải thiện ở giai đoạn hai".

Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng có thể giúp hàng thủ Viettel thêm chắc chắn, nhưng hàng công vẫn là cơn đau đầu của HLV Bae. Tiền đạo Pedro Paulo dường như vẫn chịu án phạt nội bộ nên không được sử dụng ở ba trận gần nhất, sau khi phản ứng vì bị thay ra trong trận đấu TP HCM. Khâu ghi bàn của Viettel đang phụ thuộc nhiều vào Gieovane - người đã đóng góp năm trong tổng số 11 bàn của Viettel mùa này.

Bình Dương - Hà Nội: 17h thứ Bảy 20/8. Sau khi HLV Lư Đình Tuấn cầm lái, Bình Dương đang đổi vận, giành hai chiến thắng liên tiếp trước Viettel và Sài Gòn FC. Nhưng vòng này, đội bóng đất Thủ sẽ đối diện thử thách vô cùng khó khăn mang tên Hà Nội - đội bóng đang có phong độ "huỷ diệt" ở V-League với sáu trận thắng liên tiếp.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đang thăng hoa, giúp Hà Nội FC tiếp tục trở thành kẻ thách thức ở V-League. Ảnh: Lâm Thỏa

Sự trở lại của Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu sau chấn thương, cùng việc Nguyễn Thành Chung ổn định tâm lý sau khi gia hạn hợp đồng, giúp hàng thủ của Hà Nội thêm chắc chắn. Họ đang là đội bóng thủng lưới ít nhất với tám bàn thua. Ở khâu tấn công, các miếng đánh của đội bóng thủ đô biến ảo, và thậm chí bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Dù đó là Sladji, Văn Quyết, Tuấn Hải hay thậm chí là trung vệ Thành Chung.

Hà Nội sẽ kết thúc giai đoạn một với vị trí đứng đầu, bất chấp kết quả vòng 13 cuối tuần này bởi nhiều hơn SLNA tới sáu điểm. Nhưng đội bóng của bầu Hiển sẽ cần đào sâu hơn khoảng cách để duy trì đà hưng phấn, cũng như đảm bảo lợi thế lớn cho giai đoạn hai. Việc để tuột chức vô địch vào tay Viettel năm 2020 và rơi xuống nhóm giữa bảng điểm trước khi giải 2021 bị huỷ vì Covid-19 đã khiến Hà Nội FC chạm tự ái. Họ rất quyết tâm mang chức vô địch trở lại Hàng Đẫy, duy trì vị thế đội bóng giàu thành tích nhất V-League với lần thứ sáu lên ngôi.

Bình Định - Thanh Hoá: 18h thứ Bảy 20/8. Trận đấu trên sân Quy Nhơn nhiều khả năng chứng kiến màn ra mắt của Đặng Văn Lâm. Sau chuyến Đông du thất bại ở J-League, anh đã quyết định hồi hương và ký hợp đồng ba năm rưỡi với "nhà giàu mới nổi" Bình Định. Theo một số nguồn tin, Văn Lâm là cầu thủ có dòng máu Việt hưởng lương cao nhất lịch sử V-League, với gần 400 triệu đồng mỗi tháng.

Đặng Văn Lâm tập luyện trong màu áo Bình Định ngày 16/8. Ảnh: Bình Định FC

Điều này thêm một lần nữa cho thấy sự chịu chơi của Bình Định. Trước mùa này, họ đã bỏ ra gần trăm tỷ để thực hiện những thương vụ "bom tấn" với Trần Đình Trọng, Mạc Hồng Quân, Jermie Lynch... Tuy nhiên, phong độ của đội bóng đất võ đang đi theo chiều ngược lại. Họ thậm chí thủng lưới nhiều thứ ba V-League (15 lần, chỉ ít hơn Hà Tĩnh và Sài Gòn FC). Ở vòng trước, nhờ sai lầm của trọng tài khi từ chối bàn thắng cho TP HCM, Bình Định mới có thể ngược dòng thắng 2-1 tại Thống Nhất.

Áp lực dành cho HLV Nguyễn Đức Thắng vì thế chưa hề thuyên giảm. Các ông chủ của Bình Định không hài lòng khi đội bóng chỉ đứng thứ năm, kém đầu bảng tới chín điểm. Sự có mặt của Văn Lâm được kỳ vọng sẽ giúp Bình Định phấn chấn và tìm lại hy vọng vô địch trong phần còn lại của mùa giải.

Sài Gòn FC - TP HCM: 19h15 thứ Bảy 20/8. Trận derby của hai đội bóng đóng quân ở TP HCM diễn ra trong hoàn cảng trớ trêu: cùng ở nhóm cuối bảng. Trong màn so tài này, đội thua sẽ bị cuốn rất sâu vào cuộc chiến trụ hạng.

Sài Gòn FC mời Lê Huỳnh Đức về nắm ghế Giám đốc Kỹ thuật. Nhưng thành tích của họ vẫn không khá hơn. Hai trận thua liên tiếp trước HAGL và Bình Dương khiến họ vẫn chôn chân ở vị trí bét bảng với bảy điểm. Tuy nhiên, nếu thắng trong trận derby, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương có thể thoát vị trí cuối, bởi TP HCM chỉ hơn hai điểm. Vòng trước, TP HCM có người chỉ đạo mới, khi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng thay HLV Trần Minh Chiến cầm quân. Họ cũng có sự phục vụ của tân binh Lee Nguyễn. Nhưng đội bóng này dẫn trước rồi để Bình Định ngược dòng ở vài phút cuối trận. Sau trận, Chủ tịch Hữu Thắng lại rút lui, và nhường lại vị trí cho HLV từng giúp Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020 - Trương Việt Hoàng.

Lâm Thỏa