Hactl mở tuyến chuyên biệt cho hàng thủy sản và trái cây tươi

Hong KongHong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) vừa triển khai tuyến vận chuyển hàng tươi sống mới mang tên Air-Land Fresh Lane, nhằm tăng hiệu quả xử lý các lô hàng thủy sản và trái cây.

Ngày 22/9, Hactl đã xử lý thành công lô nghêu Manila từ Thái Lan đi qua Hong Kong (Trung Quốc) và vận chuyển bằng tuyến mới đến Thâm Quyến. Hàng hóa được đưa từ máy bay sang xe tải chuyên dụng kiểm soát nhiệt độ, gắn khóa điện tử được hải quan phê duyệt và hệ thống GPS, kèm chứng nhận "Certificate of Non-manipulation" do Cục Hải quan và Tiêu thụ Hong Kong cấp. Nhờ vậy, lô hàng được thông quan nhanh chóng, không bị gián đoạn.

Nhân viên Hactl vận chuyển hàng tươi sống. Ảnh: Hactl

Tuyến Air-Land Fresh Lane được thiết kế chuyên biệt cho hàng thủy sản và trái cây tươi, đi qua Cảng hàng không quốc tế Hong Kong (HKIA), cầu Hong Kong–Zhuhai–Macau (HZMB) và thành phố Chu Hải, với thủ tục hải quan và kiểm dịch được rút gọn. Hactl cho biết giải pháp này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đặt chỗ mà còn tăng độ tin cậy, rút ngắn thời gian vận chuyển, mở rộng thêm lựa chọn cho các hãng hàng không và đơn vị giao nhận.

Bên cạnh đó, tuyến mới còn bổ sung cho dịch vụ liên vận SuperLink China Direct do công ty con Hacis của Hactl vận hành, vốn cung cấp các chuyến xe định kỳ, thông quan tại chỗ giữa HKIA và nhiều thành phố ở Trung Quốc đại lục.

Hactl là nhà khai thác nhà ga hàng hóa hàng không lớn nhất tại sân bay quốc tế Hong Kong, phục vụ hơn 100 hãng hàng không và hàng nghìn khách hàng giao nhận. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Hactl được xem là trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng không quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Như Ý (Theo Aircargo News)