Hactl đạt tái chế vòng kín 100% trong vận hành hàng hóa

Hong KongHong Kong Air Cargo Terminals Limited triển khai tấm nhựa tái chế 100%, giảm phụ thuộc nhựa nguyên sinh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl), công ty vận chuyển hàng hóa độc lập tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết đã đạt được mục tiêu sử dụng 100% tấm nhựa tái chế theo mô hình vòng kín trong hoạt động vận hành hàng hóa.

Từ năm 2022, Hactl bắt đầu sử dụng các tấm nhựa có chứa 30% - 50% vật liệu tái chế, đồng thời từng bước hướng tới giải pháp tái chế hoàn toàn.

Nhân viên Hong Kong Air Cargo Terminals Limited xử lý và đóng gói hàng hóa bằng tấm nhựa tái chế, trong nỗ lực triển khai giải pháp vật liệu 100% theo mô hình vòng kín tại Hong Kong. Ảnh: Hong Kong Air Cargo Terminals Limited

Phối hợp cùng Nano and Advanced Materials Institute (NAMI), hai bên đã phát triển thành công tấm nhựa tái chế 100% theo mô hình vòng kín, sử dụng chính nguồn chất thải nhựa sau tiêu dùng phát sinh từ hoạt động của Hactl.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng giúp giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp trong ngành học hỏi và áp dụng các giải pháp bền vững tương tự. Mục tiêu dài hạn là thúc đẩy văn hóa vận hành thân thiện môi trường trở thành tiêu chuẩn phổ biến, thay vì chỉ là lựa chọn riêng lẻ.

Bà Amy Lam, Giám đốc phát triển bền vững của Hactl, cho biết các tấm nhựa trước đây của công ty đã chứa 30% - 50% vật liệu tái chế. "Chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho ngành cũng như xã hội. Việc ứng dụng tấm nhựa tái chế 100% theo mô hình vòng kín giúp hiện thực hóa mục tiêu này', bà nói.

Hong Kong Air Cargo Terminals Limited là đơn vị khai thác hàng hóa hàng không độc lập tại Hong Kong, cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và logistics cho nhiều hãng hàng không và đối tác quốc tế.

Hải My (Theo Logistics Manager)