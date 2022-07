Hacker Nhâm Hoàng Khang 'tống tiền 500 triệu đồng'

TP HCMNhâm Hoàng Khang, 35 tuổi, bị cáo buộc xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền chủ trang này 500 triệu đồng.

Ngày 12/7, hành vi của Nhâm Hoàng Khang được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất, chuyển qua VKS đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra cáo buộc, giữa năm 2021, Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến đường dây cờ bạc. Hacker sau đó yêu cầu chủ trang web này phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ báo cảnh sát.

Sau thời gian thương lượng, Khang được xác định đã nhận 400 triệu đồng của nạn nhân. Hành vi của Khanh đã bị chủ trang web trình báo cảnh sát.

Ngày 4/10/2021, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) bắt Khang khi nghi can này đang ở Cần Thơ. C02 sau đó chuyển hồ sơ cho phía Công an TP HCM điều tra.

Liên quan đến trang web đánh bạc, nhà chức trách đang điều tra, chưa công bố thông tin.

Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP HCM, được biết đến là lập trình viên nổi tiếng. Hồi đầu năm 2021, anh này liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện.

Quốc Thắng